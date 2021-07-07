Золотовалютные резервы Беларуси за июнь снизились на 4,6% до $7,4 млрд

Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные резервные активы Беларуси на 1 июля 2021 года, по предварительным данным, составили $7409,3 млн в эквиваленте, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За июнь 2021 года золотовалютные резервы снизились на $353,8 млн (на 4,6%) после роста в мае на $485,2 млн (на 6,7%)

"Снижение уровня международных резервных активов по итогам июня в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $240 млн, а также уменьшением стоимости монетарного золота", - пояснили в Нацбанке.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в июне способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин и привлечения Министерством финансов средств в иностранной валюте.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее $6 млрд.-0-