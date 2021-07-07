Хотите сменить офис? Юрист рассказывает, с какими проблемами можете столкнуться

Александр Антонов, старший юрист и руководитель субпрактики недвижимости и инфраструктурных проектов REVERA рекомендует следующую последовательность действий при выборе предложений на рынке.

1.Сравнение условий действующей и потенциальной аренды

Стоит обратить внимание на экономику договора аренды. Она складывается из ряда платежей:

- Ставка аренды.

- Коммунальные и эксплуатационные платежи, размер которых соизмерим или даже превышает стоимость арендной платы.

- НДС. В зависимости от арендодателя, НДС может подлежать уплате по договору аренды или нет. При этом если на этапе заключения договора аренды арендодатель не платит НДС, то это не значит, что он не станет плательщиком НДС в будущем (например, при смене собственника объекта).

- Налог на недвижимость. Если арендодатель – белорусское юрлицо, то налог на недвижимость платит арендодатель. Если же арендодатель – физлицо, то налог на недвижимость платит арендатор. А это существенные суммы.

- Отчисления в фонд по поддержке культуры и искусства при аренде историко-культурных ценностей. Если объект аренды располагается в историческом центре, то вы арендуете помещение в историческом объекте или в зоне охраны историко-культурных ценностей. В таком случае к списку платежей может добавиться сумма в размере 5% от прибыли, полученной в результате деятельности, которая оказывает воздействие на историко-культурную ценность или зону ее охраны.

2.Анализ действующего договора на предмет условий его расторжения

- Некоторые договоры заключены так, что «выйти» из договора аренды без причин нельзя. Есть случаи, когда договор вообще не предусматривает право на досрочный «выход», а есть и другие. В них предусматривается выплата компенсаций арендодателю или иные неблагоприятные последствия, - отмечает специалист. - Например, договор аренды может содержать право арендатора на односторонний отказ от исполнения договора, но при этом может быть предусмотрено, что вложения арендатора в выполненную отделку офиса не компенсируются. Такой выход из договора может быть экономически крайне не выгоден.