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Известной японской кутюрье предложили для новых коллекций белорусский лен и шерстяные ткани
07.07.2021 11:41 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Японии Руслан Есин встретился с известным японским дизайнером, заслуженным деятелем культуры Японии, кавалером ордена Почетного легиона и специальным советником по вопросам проведения ЭКСПО-2025 в Осаке Джунко Косино. Об этом сообщается на сайте белорусской дипмиссии.
"Белорусский лен, высококачественные шерстяные ткани и изделия наших производителей могли бы найти свое место в новых коллекциях выдающегося представителя японской высокой моды", - подчеркнул посол в беседе с японской кутюрье.
Дальнейшее расширение двустороннего взаимодействия в сфере культуры было обсуждено с Джунко Косино и другими представителями японской творческой интеллигенции.-0-
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"Белорусский лен, высококачественные шерстяные ткани и изделия наших производителей могли бы найти свое место в новых коллекциях выдающегося представителя...
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