Известной японской кутюрье предложили для новых коллекций белорусский лен и шерстяные ткани

Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Японии Руслан Есин встретился с известным японским дизайнером, заслуженным деятелем культуры Японии, кавалером ордена Почетного легиона и специальным советником по вопросам проведения ЭКСПО-2025 в Осаке Джунко Косино. Об этом сообщается на сайте белорусской дипмиссии.

"Белорусский лен, высококачественные шерстяные ткани и изделия наших производителей могли бы найти свое место в новых коллекциях выдающегося представителя японской высокой моды", - подчеркнул посол в беседе с японской кутюрье.

Дальнейшее расширение двустороннего взаимодействия в сфере культуры было обсуждено с Джунко Косино и другими представителями японской творческой интеллигенции.-0-