|
Золотовалютные резервы Беларуси резко сократились
07.07.2021 11:49 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
За июнь золотовалютные резервы Беларуси уменьшились на $353,8 млн (на 4,6%) и, по данным на 1 июля, составили $7 409,3 млрд. Об этом
По словам Нацбанка страны, снижение ЗВР в основном обусловлено плановым погашением внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $240 млн, а также уменьшением стоимости монетарного золота.
Поддерживало ЗВР в июне поступление валюты в бюджет, «в том числе от взимания экспортных пошлин и привлечения Министерством финансов средств в иностранной валюте».
Нацбанк планирует, что к 1 января 2022 года объем международных резервных активов страны составит не менее $6 млрд.
Напомним, до этого ЗВР демонстрировал рост в течение двух месяцев: в мае резервы
До апреля ЗВР падал: за март резервы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За июнь золотовалютные резервы Беларуси снизились на $353,8 млн (на 4,6%) и, по данным на 1 июля, составили $7 409,3 млрд. Об этом сообщает Национальный банк.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)