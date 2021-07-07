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Золотовалютные резервы Беларуси резко сократились

07.07.2021 11:49 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

За июнь золотовалютные резервы Беларуси уменьшились на $353,8 млн (на 4,6%) и, по данным на 1 июля, составили $7 409,3 млрд. Об этом сообщает Национальный банк.

По словам Нацбанка страны, снижение ЗВР в основном обусловлено плановым погашением внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $240 млн, а также уменьшением стоимости монетарного золота.

Поддерживало ЗВР в июне поступление валюты в бюджет, «в том числе от взимания экспортных пошлин и привлечения Министерством финансов средств в иностранной валюте».

Нацбанк планирует, что к 1 января 2022 года объем международных резервных активов страны составит не менее $6 млрд.

Напомним, до этого ЗВР демонстрировал рост в течение двух месяцев: в мае резервы выросли на $485,2 млн (6,7%), а в апреле увеличение составило $337,9 млн (4,9%). Причиной роста золотовалютных резервов назывались поступления иностранной валюты в бюджет, увеличение стоимости монетарного золота и покупка Нацбанком валюты на торгах БВФБ

До апреля ЗВР падал: за март резервы снизились на $174,5 млн, за февраль – на $88,9 млн, за январь – на $265 млн.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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За июнь золотовалютные резервы Беларуси снизились на $353,8 млн (на 4,6%) и, по данным на 1 июля, составили $7 409,3 млрд. Об этом сообщает Национальный банк.
 
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