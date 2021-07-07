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Госпредприятия и частники активно покупают сырье на БУТБ

07.07.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Брестская и Гродненская области лидируют по реализации мяса на Белорусской универсальной товарной бирже. По итогам первого полугодия продано 13 тысяч тонн на 72 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли в 6 раз. Более половины от общего объема закупок обеспечили предприятия Брестской и Гродненской областей. При этом повышенная активность на торгах была характерна как для крупных государственных мясокомбинатов, так и для небольших частных игроков.


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Брестская и Гродненская области лидируют по реализации мяса на Белорусской универсальной товарной бирже. По итогам первого полугодия продано 13 тысяч тонн на 72 млн...
 
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