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Госпредприятия и частники активно покупают сырье на БУТБ
07.07.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Брестская и Гродненская области лидируют по реализации мяса на Белорусской универсальной товарной бирже. По итогам первого полугодия продано 13 тысяч тонн на 72 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли в 6 раз. Более половины от общего объема закупок обеспечили предприятия Брестской и Гродненской областей. При этом повышенная активность на торгах была характерна как для крупных государственных мясокомбинатов, так и для небольших частных игроков.
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Брестская и Гродненская области лидируют по реализации мяса на Белорусской универсальной товарной бирже. По итогам первого полугодия продано 13 тысяч тонн на 72 млн...
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