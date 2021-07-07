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Курсы валют на 7 июля
07.07.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Белорусский рубль укрепился к трем основным валютам. Доллар (курс по Нацбанку) - 2 рубля 53 копейки, евро подешевел до 3 рублей, и 3 рубля 46 копеек стоят 100 российских рублей.
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Белорусский рубль укрепился к трем основным валютам. Доллар (курс по Нацбанку) - 2 рубля 53 копейки, евро подешевел до 3 рублей, и 3 рубля 46 копеек стоят 100 российских...
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