Источник материала: БT

Белтаможсервис и Беллесэкспорт заключили соглашение о сотрудничестве. Основные задачи - увеличение объемов продаж лесопродукции, содействие развитию экспортных перевозок железнодорожным, автомобильным и морским транспортом, а также увеличение грузопотоков по маршруту Беларусь - КНР и иные страны. Также в планах сотрудничество в части оказания таможенных услуг, выход на новые рынки сбыта.





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