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Белтаможсервис и Беллесэкспорт заключили соглашение о сотрудничестве
07.07.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Белтаможсервис и Беллесэкспорт заключили соглашение о сотрудничестве. Основные задачи - увеличение объемов продаж лесопродукции, содействие развитию экспортных перевозок железнодорожным, автомобильным и морским транспортом, а также увеличение грузопотоков по маршруту Беларусь - КНР и иные страны. Также в планах сотрудничество в части оказания таможенных услуг, выход на новые рынки сбыта.
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Белтаможсервис и Беллесэкспорт заключили соглашение о сотрудничестве. Основные задачи - увеличение объемов продаж лесопродукции, содействие развитию экспортных...
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