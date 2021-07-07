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В Беларуси предлагают подключить безлимитный мобильный интернет за 6,9 рубля в месяц

07.07.2021 13:53 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

МТС предлагает подключить услугу «Безлимит Maxi» на дополнительном номере с тарифом «Интернет» и пользоваться безлимитным мобильным интернетом всего за 6,9 рубля в месяц.

Безлимитный интернет со скидкой в рамках акции «Плюс Интернет» доступен для абонентов тарифных планов «Безлимитище+», «Супер Голос», «Супер 10», «Супер 25» и «Супер max 50».

До конца года клиенты могут подключить на дополнительный номер с тарифным планом «Интернет» услугу «Безлимит Maxi» всего за 6,9 рубля в месяц вместо 18,50 рубля. При этом номер может быть как действующий, так и новый.

Услуга «Безлимит Maxi» предоставляет доступ в интернет без ограничений по объему трафика и без ограничений при раздаче через Wi-Fi. 30 ГБ трафика в месяц доступны на неограниченной скорости, а далее интернет-соединение будет работать на скорости до 4 Мбит/сек.

Акцией «Плюс Интернет» можно воспользоваться по 31 декабря 2021 года.

Подробнее об условиях акции читайте здесь.

 
 
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МТС предлагает подключить услугу «Безлимит Maxi» на дополнительном номере с тарифом «Интернет» и пользоваться безлимитным мобильным интернетом всего за 6,9 рубля в...
 
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