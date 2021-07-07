Правительство урегулировало вопросы перевозки опасных грузов и промышленной безопасности

Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советом Министров 2 июля 2021 года принято постановление №376 "О вопросах перевозки опасных грузов и промышленной безопасности", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале .

Документом утверждены положения о порядке выдачи свидетельств о подготовке работников субъектов перевозки, занятых перевозкой опасных грузов, их дубликатов, а также разрешений на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой таких грузов.

Первым положением определен порядок выдачи свидетельств о подготовке водителя механического транспортного средства для выполнения перевозки опасных грузов, специалиста, ответственного по вопросам безопасности, а также авиационного персонала для перевозки таких грузов воздушным транспортом.

Свидетельство выдается Департаментом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС (Госпромнадзор) указанным водителям, специалистам, авиационному персоналу после их подготовки или переподготовки в обучающей организации, имеющей соответствующее разрешение, выданное Госпромнадзором в соответствии с законодательством об административных процедурах.

Что касается водителей, являющихся военнослужащими Вооруженных Сил Беларуси, транспортных войск и органов пограничной службы, то такие свидетельства им выдаются соответственно Министерством обороны и Государственным пограничным комитетом в установленном данными ведомствами порядке.

Вторым положением установлен порядок выдачи разрешений на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов, внесения в них изменений, продления срока действия, выдачи дубликатов, прекращения действия разрешений.

Также правовым актом вносятся изменения в некоторые постановления правительства. Среди них постановления от 5 августа 2016 года №613 "О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь "О промышленной безопасности" и от 5 августа 2016 года №614 "О некоторых вопросах экспертизы промышленной безопасности".

Документ разработан для совершенствования деятельности в области промышленной безопасности.

Постановление вступает в силу с 8 июля 2021 года.-0-