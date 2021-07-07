Создание фондов развития стройотрасли активизирует модернизацию предприятий - Минстройархитектуры

Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание в Беларуси фондов развития стройотрасли позволит активизировать модернизацию предприятий стройкомплекса. Такое мнение высказали корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства, комментируя подписанный Президентом указ .

"Результат труда строителей зависит не только от их умений и навыков, но и от оборудования, производственных мощностей и технологий, используемых в работе. Безусловно, любая техника или механизм имеют свой определенный жизненный цикл, поэтому для получения качественного конечного продукта либо услуги их необходимо регулярно обновлять", - отметили в пресс-службе ведомства.

Как подчеркнули в министерстве, ремонт собственной техники, приобретение нового оборудования, модернизация существующей базы влекут значительные денежные расходы. "И сегодня не все предприятия строительной отрасли в состоянии самостоятельно это осуществить по ряду причин. К примеру, наличие высокой дебиторской и кредиторской задолженностей не позволяет им за счет собственных средств осуществлять обновление строительной техники, проводить модернизацию оборудования. Сюда же можно отнести и организации, которые специализируются на возведении жилья и имеют ограничение прибыли в 5%, что не всегда позволяет покрывать расходы на обновление материально-технической базы", - пояснили в пресс-службе.

Поэтому основной целью подписанного накануне указа, по словам специалистов Минстройархитектуры, является создание дополнительных условий для проведения модернизации и технического переоснащения производственных мощностей организаций индустриального домостроения, предприятий по производству железобетонных изделий, а также обновление парка строительных машин и механизмов организациями строительной отрасли. Финансирование расходов на проведение таких мероприятий будет осуществляться из внебюджетных фондов развития строительной отрасли между всеми заинтересованными предприятиями стройкомплекса страны, которые подтвердят максимальную эффективность вложенных средств, добавили в ведомстве.

Такие фонды будут формироваться с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2025-го за счет отчислений в размере 1% от стоимости строительных и иных специальных монтажных работ, выполненных в отчетном месяце юрлицами (генподрядчик, подрядчик, субподрядчик), а также собственными силами. "При этом отчисления не будут производиться от стоимости работ по возведению жилых домов, инженерной и транспортной инфраструктуры к районам жилой застройки (в том числе индивидуальной), объектов за счет бюджетных и приравненных к ним средств", - отметили в пресс-службе.

"На наш взгляд, меры, предусмотренные указом, позволят провести существенную модернизацию строительных предприятий и организаций страны, что вскоре положительно скажется на работе всего стройкомплекса Беларуси", - подытожили в Минстройархитектуры.-0-