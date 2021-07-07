Источник материала: БелТА

МТС запустил новую линейку услуг "Бизнес Пакет" для корпоративных клиентов. Комплексное решение включает безлимитный проводной интернет, организацию резервного 3G/4G-канала передачи данных и подключение до 25 SIM-карт на тарифном плане "Бизнес Unlim 2.0" с безлимитом интернета и звонков во все сети страны.

Линейка "Бизнес Пакет" - это безлимитный проводной доступ в интернет на скорости от 20 до 1024 Мбит/сек. Кроме фиксированного интернета, услуга позволяет со скидкой на абонплату подключить от 2 до 25 SIM-карт на тарифе "Бизнес Unlim 2.0" с безлимитом звонков во все сети и мобильного интернета на скорости до 2 Мбит/сек. Ограничение по скорости передачи данных можно убрать, подключив услугу "Повышение скорости без ограничений". Для абонентов линейки "Бизнес Пакет" ее стоимость составит 9 рублей в месяц.

Также пользователи новой линейки могут приобрести двухдиапазонный Wi-Fi роутер по специальной цене.

В течение первых 12 месяцев после подключения пользователям услуги "Бизнес Пакет" доступна скидка на проводной интернет. На скорости до 20 Мбит/сек ежемесячная абонентская плата с учетом скидки составит 24,38 рубля, а на скорости до 1024 Мбит/сек - 862,50 рубля.

Абонентская плата за одну SIM-карту с тарифным планом "Бизнес Unlim 2.0" со скидкой составит 16 рублей в месяц.

Кроме того, абонентам дополнительно доступна 1 SIM-карта с услугой "Корпоративный безлимитный интернет", которая предоставляет неограниченный доступ в интернет по технологии 3G/4G, - с ее помощью можно организовать резервный канал передачи данных. Стоимость обслуживания резервного канала со скидкой - 25 рублей в месяц.

Услугой "Бизнес Пакет" могут воспользоваться как действующие корпоративные абоненты проводного интернета, так и новые абоненты, которые находятся в зоне покрытия проводного интернета от МТС.

Подробнее о новой услуге "Бизнес Пакет" - здесь .

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