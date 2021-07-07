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Новая линейка услуг "Бизнес Пакет": фиксированный интернет и корпоративная безлимитная связь
07.07.2021 17:17 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
МТС запустил новую линейку услуг "Бизнес Пакет" для корпоративных клиентов. Комплексное решение включает безлимитный проводной интернет, организацию резервного 3G/4G-канала передачи данных и подключение до 25 SIM-карт на тарифном плане "Бизнес Unlim 2.0" с безлимитом интернета и звонков во все сети страны.
Линейка
Также пользователи новой линейки могут приобрести двухдиапазонный Wi-Fi роутер по специальной цене.
В течение первых 12 месяцев после подключения пользователям услуги "Бизнес Пакет" доступна скидка на проводной интернет. На скорости до 20 Мбит/сек ежемесячная абонентская плата с учетом скидки составит 24,38 рубля, а на скорости до 1024 Мбит/сек - 862,50 рубля.
Абонентская плата за одну SIM-карту с тарифным планом "Бизнес Unlim 2.0" со скидкой составит 16 рублей в месяц.
Кроме того, абонентам дополнительно доступна 1 SIM-карта с услугой "Корпоративный безлимитный интернет", которая предоставляет неограниченный доступ в интернет по технологии 3G/4G, - с ее помощью можно организовать резервный канал передачи данных. Стоимость обслуживания резервного канала со скидкой - 25 рублей в месяц.
Услугой "Бизнес Пакет" могут воспользоваться как действующие корпоративные абоненты проводного интернета, так и новые абоненты, которые находятся в зоне покрытия проводного интернета от МТС.
Подробнее о новой услуге "Бизнес Пакет" -
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МТС запустил новую линейку услуг "Бизнес Пакет" для корпоративных клиентов. Комплексное решение включает безлимитный проводной интернет, организацию резервного...
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