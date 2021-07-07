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В Минске с визитом делегация грузинской столицы
07.07.2021 20:45 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
С визитом в Минске делегация грузинской столицы. С заместителем мэра Тбилиси Ильей Элошвили встретился заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович. Гости уже посетили Минский метрополитен и вагоноремонтный завод. Впереди встреча на тракторном. Среди актуальных тем диалога - транспорт. Грузинская сторона предложила сотрудникам столичного метрополитена поучаствовать в тендере на реконструкцию десяти действующих станций подземки Тбилиси. В планах подписать соглашение о сотрудничестве минской подземки и Тбилисской транспортной компании.
Кстати, в Минске в этом году могут возобновить проведение фестиваля "Тбилисоба", который в прошлом сезоне не удалось провести из-за пандемии.
Возможно, в афишу верхнего города вернется и день Тбилиси.
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С визитом в Минске делегация грузинской столицы. С заместителем мэра Тбилиси Ильей Элошвили встретился заместитель председателя Мингорисполкома Александр...
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