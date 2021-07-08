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Нацбанк выпустит памятные монеты историко-культурной, спортивной тематики и к 100-летию БГУ

08.07.2021 07:59 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк выпустит в обращение с 5 августа памятные монеты, которые будут законным платежным средством Беларуси. Соответствующее постановление правления Нацбанка от 2 июля 2021 года №193 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В обращении появятся монеты "Разьба па дрэве" серии "Народныя промыслы і рамествы беларусаў" - серебряные, номиналом Br20 (тиражом 799 штук) и медно-никелевые в Br1 (1699 штук).

Серебряные и медно-никелевые монеты "Летнія віды спорту. Баскетбол" выйдут номиналом Br20 (799 штук) и Br1 (1499 штук) соответственно.

Также будут выпущены монеты "Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. 100 гадоў" - серебряные номиналом Br20 (999 штук) и медно-никелевые Br1 (1999 штук).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В обращении появятся монеты "Разьба па дрэве", "Летнія віды спорту. Баскетбол", "Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. 100 гадоў".
 
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