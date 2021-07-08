«С потолка вода с дерьмом капает, а меня просят подождать до понедельника». После сильного ливня минчанину серьезно затопило квартиру

- 28 июня пришел главный инженер ЖЭС, осмотрел тут все и сказал, что по правилам поврежденное имущество не подлежит возмещению, только обои и потолки. Предложил мне подписать полузаполненный акт, где не были указаны причины потопа. Я сказал, что пока не разберетесь, в чем дело, подписывать ничего не буду. Прошло уже полторы недели, а я так и не увидел заполненного акта с подписями представителей ЖЭСа, - говорит Александр.

«Сантехники говорят, что во всем виноват боковой ветер»

На данный момент Александру известно три версии, из-за которых могло случиться ЧП. Служба 115, которую он просил провести обследования верха, чтобы установить причины залития, пишет, что все произошло из-за разгерметизации шва ливневой канализации. Главный инженер говорит о проблемах с муфтой. А сантехники вообще заявили, что во всем виноват боковой ветер, который задул дождь в вентиляционную шахту на крыше.