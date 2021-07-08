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«С потолка вода с дерьмом капает, а меня просят подождать до понедельника». После сильного ливня минчанину серьезно затопило квартиру
08.07.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«С потолка течет, розетка в коридоре дымится, а стена бьется током», - описывает Александр Кастюкевич последствия недавних ливней в Минске. Это первое, что он увидел, когда вошел в свою квартиру вечером 26 июня. Также в потопе пострадала спальня и комната сына. При этом, несмотря на то, что дождь вскоре прекратился, вода не переставала капать вплоть до вечера 27 июня. Приехавшие на место электрики и сантехники только разводили руками: «Ничем не можем помочь». В результате все последствия Александр с семьей устранили своими силами, но официально причин произошедшего им так никто и не озвучил до сих пор. Realt разобрался, как затопило квартиру на последнем этаже, можно ли было предотвратить происшествие и при чем здесь голуби.
«На полу было несколько сантиметров воды коричневого цвета с запахом птичьего помета»
Квартира Александра находится в девятиэтажном доме на Притыцкого, 78. Живет семья Кастюкевичей в 15-м подъезде на 9-м этаже, поэтому, когда в начале седьмого вечера мужчине позвонил сын и сообщил о потопе, он тут же сорвался с дачи:
- Пока ехал из Королев Стана в Минск, все время звонил на 115, но там была огромная очередь: я был только сорок каким-то. Понимал, что проблема, скорее всего, на техэтаже, который прямо над нами, поэтому срочно нужен электрик и сантехник, чтобы разобраться. Заявку в итоге приняли только в районе 7 часов вечера, когда я уже сам приехал в квартиру.
Увиденное там, признается мужчина, повергло его в шок:
- На полу в коридоре было несколько сантиметров воды коричневого цвета с запахом птичьего помета и, видимо, с содержанием каких-то химикатов, так как после уборки у жены руки покрылись красной сыпью, которая прошла только после приема антигистаминов. С потолка течет, ковры плавают, под обоями - огромные «подушки» с водой, выключатель и розетка у санузла дымятся и плавятся, а стена рядом с ним бьется током. Я уже после всего произошедшего подумал: как минимум нас могло долбануть электричеством, ведь мы рядом по воде ходили, а как максимум - мог начаться пожар.
Спустя 4 часа приехал электрик. Правда, особой помощи Александр от него не получил. Специалист предложил либо подождать, пока розетки высохнут, чтобы начать что-то делать, либо просто выключить рубильник, который по непонятным причинам не выключился сам в аварийной ситуации. Сантехников в этот день мужчина и вовсе не дождался, поэтому утром в воскресенье сделал повторную заявку на 115. К обеду бригада все-таки появилась. Почему их не было в субботу, никто объяснять не стал.
- Говорю сантехникам: нужно попасть на техэтаж, потому что вода все еще продолжала капать. А они мне в ответ заявляют, что ключей от техэтажа у них нет, а в ЖЭС - выходной. Но в итоге сказали, что съездят туда. Я попутно стал звонить мастерам, инженерам в ЖЭС – глухо. Сантехники тоже пропали. Звоню снова на 115, где мне рассказывают, что заявка закрыта. Спрашиваю причину, а в ответ получаю – отсутствует аварийный комплект ключей, подождите до понедельника. То есть мне с потолка, извиняюсь за выражение, вода с дерьмом капает, а они еще просят подождать? Это равносильно тому, что во время пожара спасатели не поедут на вызов, потому что у них выходной. Зачем тогда такая аварийная служба, которая просто катается по городу, чтобы сказать нуждающимся в помощи жильцам: «А что мы можем сделать?» – не сдерживает эмоций Александр.
- 28 июня пришел главный инженер ЖЭС, осмотрел тут все и сказал, что по правилам поврежденное имущество не подлежит возмещению, только обои и потолки. Предложил мне подписать полузаполненный акт, где не были указаны причины потопа. Я сказал, что пока не разберетесь, в чем дело, подписывать ничего не буду. Прошло уже полторы недели, а я так и не увидел заполненного акта с подписями представителей ЖЭСа, - говорит Александр.
«Сантехники говорят, что во всем виноват боковой ветер»
На данный момент Александру известно три версии, из-за которых могло случиться ЧП. Служба 115, которую он просил провести обследования верха, чтобы установить причины залития, пишет, что все произошло из-за разгерметизации шва ливневой канализации. Главный инженер говорит о проблемах с муфтой. А сантехники вообще заявили, что во всем виноват боковой ветер, который задул дождь в вентиляционную шахту на крыше.
- Третья версия – вообще из области фантастики. В вентиляционной шахте уже давно обосновались голуби: у них там яйца отложены, птенцы. Если бы туда действительно пошла вода, то птиц бы не осталось. А так следов какого-то затопления нет. Плюс между шахтой и моей квартирой находится техэтаж, который отделяет от шахты толстое бетонное перекрытие, - объясняет мужчина.
- Когда мы покупали квартиру, предыдущие владельцы рассказывали, что в 2016 году их затопило после сильного ливня. Тогда, как указано в акте о залитии, причиной стала течь ливневой канализации. После их обращения в администрацию района дефект устранили, а полную замену трубопровода обещали выполнить при капитальном ремонте дома. И да, сантехник рассказывал, что в прошлом году старые чугунные трубы все-таки заменили на новые пластиковые. Но у меня тогда вопрос: в этом ли была причина, и устранили ли ее вообще? Ведь ситуация повторилась один в один. При этом на крыше нет каких-то видимых проблем, кроме голубиного помета и разбросанного строительного мусора в вентиляционной шахте. Предполагаю, что на техэтаже такая же картина, только еще с водой. Но меня туда не хотят пускать, а сами коммунальщики даже не приходили. За неделю я не видел, чтобы там делались хоть какие-то обследования, - утверждает Александр.
- Вечером выхожу в коридор, а у меня там лужа. Не успевала вытирать все. Благо соседи пришли, помогли навести порядок. Подобный потоп у нас же второй раз. Первый случился 5 лет назад. Тогда тоже сильный ливень был и отовсюду в квартире лилось. После этого обратилась в домоуправление, оттуда пришел специалист, посмотрел все, а потом выплатили мне небольшую компенсацию. Но на ремонт ее не хватило. Да и толку его делать, если, как видите, опять залило.
К слову, воды было столько, что из квартиры Александра и Людмилы Ивановны она пошла вниз.
- Насколько я знаю, затопило квартиры до 7-м этажа. Соседи уже приходили ко мне ругаться, но видя, что тут у меня происходит, только сожаления высказывали, - добавляет Александр.
Последствия затопления квартиры видны до сих пор. На потолке - желтые подтеки, а в коридоре, спальне и комнате сына Александра вздулся ламинат и пострадали обои:
- Думал, их можно будет подклеить, но специалисты сказали, что вода подмыла штукатурку, и они все равно обвалятся. Пришел в негодность матрас на нашей кровати. Он губчатый и пропитался водой с пометом. Пытался сушить его вентиляторами и обогревателями, но запах все равно остался. В химчистку его, как ковры, не сдашь, поэтому, скорее всего, придется выбрасывать.
- Подсчитал, что весь ремонт обойдется мне в несколько тысяч долларов. Через две недели после составления первого акта должны снова прийти из ЖЭСа и сделать повторный акт, чтобы определить перечень видов работ и составить окончательную смету для выплаты. В квартире в это время ничего делать нельзя. Понятно, что даже если мне компенсируют ущерб, то будет это "три копейки". Поэтому, скорее всего, закажу экспертизу и буду обращаться в суд. В спальне обои стоят порядка 100 долларов катушка. К сожалению, на момент затопления квартира была не застрахована.
Однако проблемы с ремонтом, отмечает Александр, исключительно личные вопросы. Его больше интересует другое:
- Обследуйте ливневку, кровлю, техэтаж и сделайте так, чтобы подобные ситуации больше не повторялись. Уберите голубиный помет с техэтажа и вентиляционной шахты на кровле, поставьте на них решетки, чтобы птицы туда больше не могли попасть. Пока что я вижу полное бездействие со стороны тех, кто должен этим заниматься. Я больше чем уверен, что если бы сразу после затопления поднялись на техэтаж и увидели, где течет, смогли бы все перекрыть, и у меня бы не лилась вода до вечера воскресенья. Мы крови не жаждем и не хотим, чтобы кого-то уволили или наказали. Нам важно решить проблему. Я уже написал электронные обращения в администрацию и Центр гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района. Однако санстанция просто перенаправила мое обращение в ЖКХ №2 Фрунзенского района. В райисполкоме в телефонном разговоре мне тоже сказали, что мое обращение у ЖКХ. Хотел еще попасть на прием к министру жилищно-коммунального хозяйства, но оттуда мой запрос перенаправили в Минский горисполком. Пока жду ответа. Может, кто-то внесет ясность и решит проблему, чтобы после очередного ливня нас опять не затопило.
Дозвониться до санстанции, администрации Фрунзенского района, а также ЖКХ для получения комментариев журналистам не удалось.
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«С потолка вода с дерьмом капает, а меня просят подождать до понедельника». После сильного ливня минчанину серьезно затопило квартиру
«С потолка течет, розетка в коридоре дымится, а стена бьется током», - описывает Александр Кастюкевич последствия недавних ливней в Минске. Это первое, что он...
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