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Правительство разрешило производить расчеты в валюте между резидентами при грузоперевозках

08.07.2021 09:29 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси разрешило производить расчеты в валюте между резидентами при грузоперевозках. Это предусмотрено постановлением Совета Министров и Национального банка №392/7 от 6 июля 2021 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом установлено, что до 1 января 2025 года разрешается использование иностранной валюты юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями - резидентами при проведении расчетов с юрлицами и ИП - резидентами, осуществляющими транспортную и транспортно-экспедиционную деятельность, за перевозку и экспедирование грузов за пределы и из-за пределов страны, а также за пределами Беларуси, при транзите через ее территорию.

Постановление вступает в силу с 9 июля 2021 года.-0-

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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