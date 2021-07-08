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В Беларуси в этом году планируется заготовить 180 тыс. т льнотресты

08.07.2021 10:57 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в текущем году, согласно плану мероприятий по повышению эффективности функционирования льняной отрасли на 2021-2025 годы, намечено заготовить 180 тыс. т льнотресты при ожидаемой урожайности 43 ц/га, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Минсельхозпрода.

В прошлом году было заготовлено 168,7 тыс. т при урожайности 35,9 ц/га.

Лен в Беларуси - исторически возделываемая культура. Республика входит в число крупнейших стран-производителей льняного волокна в мире. На сегодня 20 льнозаводов республики возделывают эту культуру, готовят и перерабатывают льнотресту. Выращивают лен-долгунец в 36 районах страны.

Посевная площадь льна в 2021 году, по данным статистики, составила 41,9 тыс. га.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В прошлом году было заготовлено 168,7 тыс. т при урожайности 35,9 ц/га.
 
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