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От 300 тысяч до 2 миллионов рублей. Узнали, за сколько в Беларуси можно купить готовый отель
08.07.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На аукционах Госкомитета по имуществу все чаще можно встретить объекты гостеприимства – гостиницы, мотели, базы отдыха. Так, в июле на торги попали сразу три подобных объекта в разных частях Беларуси.
В Столине (Брестская область) за 2 миллиона рублей
Согласно условиям аукциона, новому собственнику на 50 лет будет предоставлен в аренду земельный участок в 0,1756 га. Вопрос дальнейшего использования участка новый владелец сможет определить совместно со Столинским районный исполнительным комитетом.
При наличии заявителей аукцион пройдет 3 августа.
Еще одна гостиница, в этот раз площадью почти 5 тысяч квадратных метров,
Стоимость здания – 1,5 миллиона рублей.
Аукцион намечен на 29 июля.
В Гомельской области
После реконструкции новый собственник сможет использовать постройки под торговлю, туризм, бытовое обслуживание населения, оказание услуг в сфере здравоохранения, образования и воспитания.
Стоимость зданий – 344 тысячи рублей.
Аукцион назначен на 13 июля.
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Источник фото: Госкомитет по имуществу
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На аукционах Госкомитета по имуществу все чаще можно встретить объекты гостеприимства – гостиницы, мотели, базы отдыха. Так, в июле на торги попали сразу три...
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