От 300 тысяч до 2 миллионов рублей. Узнали, за сколько в Беларуси можно купить готовый отель

В Столине (Брестская область) за 2 миллиона рублей продается гостиница «Горынь». Пятиэтажное здание площадью 2611 «квадратов» появилось в центре города в 1988 году. В 2007 году здесь прошла реконструкция. Номерной фонд гостиницы состоит из 44 номеров. В настоящий момент отель продолжает работать, часть помещений сдана в аренду.

Согласно условиям аукциона, новому собственнику на 50 лет будет предоставлен в аренду земельный участок в 0,1756 га. Вопрос дальнейшего использования участка новый владелец сможет определить совместно со Столинским районный исполнительным комитетом.

При наличии заявителей аукцион пройдет 3 августа.