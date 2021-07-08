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От 300 тысяч до 2 миллионов рублей. Узнали, за сколько в Беларуси можно купить готовый отель

08.07.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На аукционах Госкомитета по имуществу все чаще можно встретить объекты гостеприимства – гостиницы, мотели, базы отдыха. Так, в июле на торги попали сразу три подобных объекта в разных частях Беларуси.

От 300 тысяч до 2 миллионов рублей. Узнали, за сколько в Беларуси можно купить готовый отель

В Столине (Брестская область) за 2 миллиона рублей продается гостиница «Горынь». Пятиэтажное здание площадью 2611 «квадратов» появилось в центре города в 1988 году. В 2007 году здесь прошла реконструкция. Номерной фонд гостиницы состоит из 44 номеров. В настоящий момент отель продолжает работать, часть помещений сдана в аренду.

Согласно условиям аукциона, новому собственнику на 50 лет будет предоставлен в аренду земельный участок в 0,1756 га. Вопрос дальнейшего использования участка новый владелец сможет определить совместно со Столинским районный исполнительным комитетом.

При наличии заявителей аукцион пройдет 3 августа.

От 300 тысяч до 2 миллионов рублей. Узнали, за сколько в Беларуси можно купить готовый отель

Еще одна гостиница, в этот раз площадью почти 5 тысяч квадратных метров, продается в Орше (Витебская область.) Шестиэтажная гостиница «Орша-филиал» работала в микрорайоне «Заднепровье-1», на окраине лесного массива. Она была рассчитана на 104 номера. Как указано в системах бронирования, это − гостиница эконом-класса, небольшой набор услуг которой компенсирован низкой ценой. Сейчас гостиница закрыта и не принимает постояльцев.

Стоимость здания – 1,5 миллиона рублей.

Аукцион намечен на 29 июля.

От 300 тысяч до 2 миллионов рублей. Узнали, за сколько в Беларуси можно купить готовый отель
От 300 тысяч до 2 миллионов рублей. Узнали, за сколько в Беларуси можно купить готовый отель

В Гомельской области ищет хозяина недостроенный комплекс площадью в 152 квадратных метра. Находится незавершенная строительством база (всего здесь – три деревянных дома) в Житковичском районе в агрогородке Озерный. Ее балансодержателем выступает предприятие «Белагросервис».

После реконструкции новый собственник сможет использовать постройки под торговлю, туризм, бытовое обслуживание населения, оказание услуг в сфере здравоохранения, образования и воспитания.

Стоимость зданий – 344 тысячи рублей.

Аукцион назначен на 13 июля.

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Источник фото: Госкомитет по имуществу

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Теги: Минск
 
 
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На аукционах Госкомитета по имуществу все чаще можно встретить объекты гостеприимства – гостиницы, мотели, базы отдыха. Так, в июле на торги попали сразу три...
 
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