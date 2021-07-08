Минсельхозпрод определил перспективные и значимые инвестпроекты

Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия определило перспективные и значимые инвестиционные проекты, которые планируется реализовать в рамках государственной программы "Аграрный бизнес" на 2021-2025 годы. Соответствующее постановление размещено на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Всего в перечень включено 32 проекта, из них в Витебской области планируется реализовать 16 проектов, в Витебской и Гомельской - по два проекта, по одному - в Гродненской и Могилевской областях и 10 проектов запланировано к реализации в Минской области.

Так, в 2021 году в ОАО "Птицефабрика "Дружба" Барановичского района планируется реконструировать племптицерепродуктор. В ОАО "Витебскмясомолпром" будет построен свиноводческий репродуктор на 5 тыс. голов основных свиноматок с комбикормовым цехом и зернохранилищем вблизи д. Горяны Оршанского района. В текущем году в ЗАО "Витебскагропродукт" будет построен зерноочистительный сушильный комплекс производительностью 100 плановых т в час с комплексом по хранению зерна.

В ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" планируется реализовать несколько проектов, среди них строительство бройлерного цеха, цеха убоя и переработки птицы, реконструкция комбикормового производства и другие. В ОАО "Лидахлебопродукт" собираются реконструировать свиноводческий комплекс под птичники.

В ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" также запланирована реализация сразу нескольких проектов. В частности, там планируют организовать выращивание 6 тыс. т мяса индейки в год, комплекс птичников по выращиванию кур родительского поголовья мясного направления и цех инкубации, цех по выращиванию молодняка родительского стада, строительство линии по производству премиксов в филиале "Негорельский КХП" и ряд других проектов.

Также в перечень включен проект "Белорусской национальной биотехнологической корпорации" по организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла. Реализация этого проекта рассчитана до 2032 года.

Постановление вступает в силу после его подписания.-0-