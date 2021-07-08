Возможность производить расчеты в китайских юанях появится на БУТБ

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8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусской универсальной товарной бирже вскоре появится возможность производить все расчеты в китайских юанях, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Как отметили на бирже, это коснется расчетов по биржевым договорам, оплаты биржевого сбора и перечисления задатка. Пока данные операции могут осуществляться только в белорусских и российских рублях, евро и долларах. Добавление новой валюты обусловлено значительно возросшим количеством сделок, совершаемых китайскими компаниями на биржевых торгах, и позволит упростить финансовую сторону биржевой деятельности для участников из Китая, пояснили в пресс-службе.

"С точки зрения развития трансграничной биржевой торговли рынок Китая сегодня один из наиболее перспективных. На бирже аккредитовано 45 китайских компаний, более половины из которых регулярно участвуют в торгах. Кроме того, раз в две недели проводятся специальные торговые сессии по реализации пиломатериалов в КНР. Все это в комплексе способствует динамичному росту товарооборота с Китаем. По итогам полугодия он достиг $25,6 млн, при том что за весь 2020 год этот показатель составил $13,4 млн. Поэтому в целях дальнейшего повышения привлекательности биржевой площадки для китайских клиентов принято решение о предоставлении им возможности производить все необходимые расчеты в юанях. Это не только упростит финансовые транзакции, но и снимет возможные валютные риски. Таким образом, биржа сделала очередной шаг навстречу китайским участникам торгов", - отметили в пресс-службе.-0-