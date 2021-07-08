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Мощности установок возобновляемых источников энергии в Беларуси с 2010 года увеличились в 19 раз

08.07.2021 13:49 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощности установок возобновляемых источников энергии с 2010 года увеличились в 19 раз. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции "О состоянии и перспективах развития возобновляемых источников энергии в Беларуси" начальник управления энергоэффективности, экологии и науки Министерства энергетики Сергей Гребень, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году за счет всех источников возобновляемой энергии было выработано 1,243 млрд кВт/ч электроэнергии. Если сравнивать с 2010 годом, по мощности установки ВИЭ приросли в 19 раз, по объемам выработки - в 8,9 раза. Установки с использованием ВИЭ числятся за 278 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями", - сказал Сергей Гребень.

По его словам, в Беларуси созданы все условия для развития возобновляемых источников энергии. Началось это еще в 2010 году с принятия закона о ВИЭ, и усиленными темпами продолжается до настоящего времени. "Развитие ВИЭ каждая страна видит по-своему. У нас все осуществляется исключительно в концепции энергетической безопасности", - подчеркнул Сергей Гребень.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси созданы все условия для развития возобновляемых источников энергии. Началось это еще в 2010 году с принятия закона о ВИЭ, и усиленными темпами...
 
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