Цены стоят на месте, а предложение растет. Обзор рынка аренды квартир в Минске за июнь 2021 года

Активность по поиску съёмного жилья в Минске в июне ожидаемо выросла: по сравнению с маем количество поисковых запросов увеличилось на четверть. Однако по сравнению с прошлыми годами текущий уровень спроса едва ли можно назвать высоким для начала лета. Даже по сравнению с не самым показательным июнем 2020 года сейчас арендное жилье ищут как минимум на 5% реже.

Вместе с тем, количество свободных для заселения квартир продолжает расти: за июнь их предложение увеличилось еще на 4%. В наибольшей мере выросло число 3-комнатных квартир - на 5%, в меньшей - «однушек» (+3.7% к маю).