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Цены стоят на месте, а предложение растет. Обзор рынка аренды квартир в Минске за июнь 2021 года
08.07.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
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Вместе с тем, количество свободных для заселения квартир продолжает расти: за июнь их предложение увеличилось еще на 4%. В наибольшей мере выросло число 3-комнатных квартир - на 5%, в меньшей - «однушек» (+3.7% к маю).
Цены
Существенных изменений в ставках аренды, тем не менее, в июне не произошло.
На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:
* 1-комнатные квартиры — $ 271 (снижение на 0.4 %);
* 2-комнатные квартиры — $ 334 (снижение на 0.3 %);
* 3-комнатные квартиры — $ 419 (снижение на 0.2 %);
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Высокий сезон на рынке аренды белорусской столицы уже начался, но пока, за исключением продолжающегося роста числа свободных квартир, активность далека от уровня...
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