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Цены стоят на месте, а предложение растет. Обзор рынка аренды квартир в Минске за июнь 2021 года

08.07.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Активность по поиску съёмного жилья в Минске в июне ожидаемо выросла: по сравнению с маем количество поисковых запросов увеличилось на четверть. Однако по сравнению с прошлыми годами текущий уровень спроса едва ли можно назвать высоким для начала лета. Даже по сравнению с не самым показательным июнем 2020 года сейчас арендное жилье ищут как минимум на 5% реже.

Вместе с тем, количество свободных для заселения квартир продолжает расти: за июнь их предложение увеличилось еще на 4%. В наибольшей мере выросло число 3-комнатных квартир - на 5%, в меньшей - «однушек» (+3.7% к маю).

Цены стоят на месте, а предложение растет. Обзор рынка аренды квартир в Минске за июнь 2021 года

Цены

Существенных изменений в ставках аренды, тем не менее, в июне не произошло.

На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:

* 1-комнатные квартиры — $ 271 (снижение на 0.4 %);

* 2-комнатные квартиры — $ 334 (снижение на 0.3 %);

* 3-комнатные квартиры — $ 419 (снижение на 0.2 %);

Цены аренды 1-комнатных квартир практически не изменились за последние 12 месяцев. В то же время аренда 2- и 3-комнатные квартир по сравнению с июнем 2020 года стала дешевле на 3% и 4% соответственно.

Цены стоят на месте, а предложение растет. Обзор рынка аренды квартир в Минске за июнь 2021 года

Так выглядит разбежка в ценах на аренду квартир между разными частями города:


Цены стоят на месте, а предложение растет. Обзор рынка аренды квартир в Минске за июнь 2021 года

Цены стоят на месте, а предложение растет. Обзор рынка аренды квартир в Минске за июнь 2021 года

Доходность

В июне инвестиционная привлекательность аренды подросла на 0.04 процентных пункта. В то же время за счет отдельных банков выросла и максимальная доходность валютных вкладов. 

Цены стоят на месте, а предложение растет. Обзор рынка аренды квартир в Минске за июнь 2021 года

 
Теги: Минск
 
 
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