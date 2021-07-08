Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

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Наверное, у всех, кто проезжал по садоводческим товариществам или деревням вокруг Минска, возникала мысль: «как это можно было построить? Как родилась такая идея? И...