Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
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Источник материала:
realt.by
Наверное, у всех, кто проезжал по садоводческим товариществам или деревням вокруг Минска, возникала мысль: «как это можно было построить? Как родилась такая идея? И как в этом можно жить?». Собрали для вас самые смелые архитектурные решения дачных домиков и коттеджей.
Хотя здесь претендент на сказочный
не хуже. домик
Если не нравятся треугольники, то можно найти что-то в форме
. трапеции
Когда хочется всей семье хочется жить
, чтобы от неба вас отделял только шифер. под крышей
Так вот ты какая,
на курьих ножках? избушка
Когда начал строить что-то
, но не рассчитал свои силы. грандиозное
Сразу
, кто в деревне лучший кузнец. видно
Отличный
, для любителей кирпича. вариант
Когда ты в классе
всех. выше
Еще один
, который стремится ввысь, а не вширь. дом
Ну у владельца был какой-то
, и он ему придерживался. план
Спереди вроде
, если не посмотреть после сбоку. ничего
Если вам нужна
лестницы на второй этаж. идея
Когда всю жизнь мечтал
рыцарем и жить в замке. стать Откуда такая тяга дачи по 150 «квадратов»? строить
Вашу
должно быть видно издалека. дачу
Бетонная лестница? Здесь
кто-то из домостроительного комбината? живет
Когда решил
достроить, но сильно увлекся. немного
Никто не догадается, что раньше здесь было 2
. дома
Еще один
для любителей треугольников. дом
Чуть-чуть не хватило до отличного
. проекта
Главное – что есть 2 гаража с отдельными
. въездами
Кто знает, это какая-то
опухоль? дачная
Всё-таки тягу быть
соседа не остановить. выше
Много
стеклопакетов, или пару широких – вот в чем вопрос. узких тюремного надзирателя? Или откуда столько решеток на окнах. Дача явно томится запертая на 33 ключа принцесса. Здесь
Интересно, уютно ли в
жить? таком 1870 года постройки. Кто заберет для постоянной жизни? Дом
Говорят, что однажды один человек построил
без башни, и метр его недвижимости опустился до 1$ коттедж
Внеси немного
в свою жизнь. За этот домик еще и просят красок $300 000. много не бывает. Там еще и рыцарь внутри дома стоит. Бешен
Одна башня хорошо, а
– лучше. две
Еще чуть-чуть, и получился бы
из Санта Барбары. дворец
Если вы отказались от возведения башни, то потратьтесь хотя бы на
. колонны
Когда решил совместить воедино все геометрические
, которые знал. формы
Все отлично знают: чем
больше, тем он лучше. дом
Говорят, что такая
обеспечивает панорамный вид. архитектура
Похоже на
скворечника. два
Одна башня, две… А
не желаете? Да еще и колонны. четыре
в доме, который поместили в дом? Дом
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:
Минск
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Наверное, у всех, кто проезжал по садоводческим товариществам или деревням вокруг Минска, возникала мысль: «как это можно было построить? Как родилась такая идея? И...
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