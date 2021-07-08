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Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

08.07.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Наверное, у всех, кто проезжал по садоводческим товариществам или деревням вокруг Минска, возникала мысль: «как это можно было построить? Как родилась такая идея? И как в этом можно жить?». Собрали для вас самые смелые архитектурные решения дачных домиков и коттеджей.

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Идеальная визуализация сказки «Теремок».

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Хотя здесь претендент на сказочный домик не хуже.

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

3 сан. узла, 4 балкона, и все треугольные.

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Если не нравятся треугольники, то можно найти что-то в форме трапеции.  

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Когда хочется всей семье хочется жить под крышей, чтобы от неба вас отделял только шифер.

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Так вот ты какая, избушка на курьих ножках?


Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Когда начал строить что-то грандиозное, но не рассчитал свои силы.

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Сразу видно, кто в деревне лучший кузнец.

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Отличный вариант, для любителей кирпича.

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Когда ты в классе выше всех.

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Еще один дом, который стремится ввысь, а не вширь.

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Ну у владельца был какой-то план, и он ему придерживался.


Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Спереди вроде ничего, если не посмотреть после сбоку.

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Если вам нужна идея лестницы на второй этаж.

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Когда всю жизнь мечтал стать рыцарем и жить в замке. 

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

О как тебя расплющило.

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Откуда такая тяга строить дачи по 150 «квадратов»? 

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Чем не ласточкино гнездо?

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Вашу дачу должно быть видно издалека.

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

А зачем на второй этаж устанавливать 2 лестницы? И 2 на улице. 

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Бетонная лестница? Здесь живет кто-то из домостроительного комбината?

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Когда решил немного достроить, но сильно увлекся.

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Никто не догадается, что раньше здесь было 2 дома.

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Еще один дом для любителей треугольников.

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Чуть-чуть не хватило до отличного проекта.

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Главное – что есть 2 гаража с отдельными въездами.

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Кто знает, это какая-то дачная опухоль?

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Всё-таки тягу быть выше соседа не остановить.

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Много узких стеклопакетов, или пару широких – вот в чем вопрос.

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Дача тюремного надзирателя? Или откуда столько решеток на окнах.

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Стильно. Модно. Молодежно.


Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Здесь явно томится запертая на 33 ключа принцесса.

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Интересно, уютно ли в таком жить?

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Дом 1870 года постройки. Кто заберет для постоянной жизни?

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Говорят, что однажды один человек построил коттедж без башни, и метр его недвижимости опустился до 1$

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Внеси немного красок в свою жизнь. За этот домик еще и просят $300 000.

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Башня и шпиль – что может быть прекраснее?

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Бешен много не бывает. Там еще и рыцарь внутри дома стоит.

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Одна башня хорошо, а две – лучше.

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Еще чуть-чуть, и получился бы дворец из Санта Барбары.

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Если вы отказались от возведения башни, то потратьтесь хотя бы на колонны.

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Когда решил совместить воедино все геометрические формы, которые знал.

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Все отлично знают: чем дом больше, тем он лучше.

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Правило золотого сечения соблюдено.

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Говорят, что такая архитектура обеспечивает панорамный вид.

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Нам сложно это как-то описать.

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Это бойницы, или окна?

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Это выемка для холодильника?

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Похоже на два скворечника.

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Одна башня, две… А четыре не желаете? Да еще и колонны.

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

Дом в доме, который поместили в дом?

Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу
Дома-матрешки, замки и теремки. Подборка самых необычных дач, которые выставлены на продажу

 
Теги: Минск
 
 
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