Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский моторный завод в первом полугодии увеличил продажи спецтехники на 50%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Объем реализации данного вида продукции достиг 150% к показателю аналогичного периода прошлого года. На внутренний и внешние рынки продано более 170 единиц специализированной техники", - рассказали в пресс-службе.

Как подчеркнули на предприятии, высокие результаты достигнуты благодаря гибкой ценовой политике, оперативности отгрузок и созданию привлекательных условий поставок потребителям. Отлично сработала и служба маркетинга, активизировав поиск новых покупателей, увеличив внимание к постоянным клиентам.

Спецтехника экспортировалась преимущественно в Россию через Торговый дом ММЗ в Ногинске и региональных дилеров в Москве и Московской области, Самаре, Пензе. В Беларуси значительную часть продаж составили отгрузки большой партии дизель-генераторных установок мощностью 120 кВт для агропредприятий Брестской области.

Тендерные торги отечественных предприятий также складывались удачно для продукции Минского моторного завода.

"На этот год перед службой сбыта поставлена амбициозная задача - увеличить продажи спецтехники по сравнению с 2020 годом в два раза и реализовать более 500 единиц продукции", - отметили на ММЗ.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускают более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощности от 7 кВт до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий Беларуси, стран СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-