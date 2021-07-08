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Госстандарт: мощность установок ВИЭ в Беларуси к 2025 году достигнет 630 МВт

08.07.2021 14:41 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощность установок возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Беларуси к 2025 году достигнет порядка 630 МВт. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции "О состоянии и перспективах развития возобновляемых источников энергии в Беларуси" заместитель директора Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Леонид Полещук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас мы имеем порядка 500 МВт мощностей ВИЭ. У нас 82 фотоэлектрические станции, 53 гидроэлектростанции, 30 биогазовых комплексов, свыше 100 электроэнергетических установок и 10 мини-ТЭЦ на древесном топливе. Все это позволяет не только снизить потребление традиционных источников энергии, но и уменьшить выбросы CO2. К 2025 году мы подойдем к рубежу, когда показатели по мощности будут порядка 630 МВт. Такой уровень позволит держать долю ВИЭ на уровне 8%", - сказал Леонид Полещук.

По его словам, в дальнейшем развитие возобновляемых источников энергии видится в том же контексте, но слегка изменятся подходы. "Сейчас мы движемся в рамках выделения квот, однако планируем переходить на аукционы. В целом, это позволит продолжить развитие ВИЭ и на местном уровне - для собственного потребления предприятиями и гражданами", - отметил специалист.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Сейчас мы движемся в рамках выделения квот, однако планируем переходить на аукционы. В целом, это позволит продолжить развитие ВИЭ и на местном уровне - для...
 
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