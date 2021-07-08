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Министры энергетики Беларуси и России обсудили сотрудничество на встрече в Москве
08.07.2021 15:17 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и министр энергетики России Николай Шульгинов провели рабочую встречу в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго Беларуси.
Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.-0-
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Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
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