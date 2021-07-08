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Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-мае вырос на 11,3%

08.07.2021 15:57 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусских продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья за январь - май 2021 года вырос на 11,3%, за рубеж поставлено товаров на сумму около $2,5 млрд, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Белорусское продовольствие в январе-мае поставлялось в 93 страны мира. "Увеличение поставок наблюдалось практически по всем регионам. Экспорт в страны СНГ, включая Российскую Федерацию, увеличился на 6,2%, в страны Азии и Океании - на 58,5%, ЕС - на 45,7%, Америки и Карибского бассейна - на 85,7%, страны Африки - на 25%. Экспорт продовольствия в КНР вырос на 52,6%. В целом поставки в страны дальнего зарубежья по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличились на 53,3%", - рассказали в пресс-службе.

Экспорт молока и молокопродуктов вырос на 9,4%, говядины - на 8,3%, колбасных изделий - на 33,6%, рыбы и рыбной продукции - на 23,2%, яйца - на 45%, картофеля - на 11,9%, рапсового масла - на 83%.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусское продовольствие в январе-мае поставлялось в 93 страны мира.
 
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