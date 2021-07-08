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В Беларуси подвели итоги проекта в области ветроэнергетики

08.07.2021 15:57 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель проекта международной технической помощи "Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь" Марина Белоус рассказала о результатах его реализации на пресс-конференции "О состоянии и перспективах развития возобновляемых источников энергии в Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году Минприроды совместно с Программой развития ООН и Глобальным экологическим фондом завершило проект международной техпомощи. Его реализация началась в 2015 году. С того времени полностью переоценен и обновлен атлас ветрового потенциала Беларуси. "Мы смогли убедиться, проводя конкретные измерения ветрового потенциала на высоте 100 м, что ветра в стране хорошие, достаточные для развития ветроэнергетики. Также в атласе мы отразили карту инсоляции. На определенных территориях солнца у нас хватает, чтобы строить солнечные электростанции", - сказала Марина Белоус.

Также много внимания было уделено повышению квалификации кадров, которые работают в сфере возобновляемой энергетики. Подготовлено подробное учебное пособие с описанием конкретных случаев, каких-то ошибок в проведении государственной экологической экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду при реализации проектов возобновляемой энергетики.

В Беларуси подвели итоги проекта в области ветроэнергетики
Марина Белоус

"В целом сделано очень много работы для того, чтобы наша возобновляемая энергетика шла по пути развития таких передовых стран, как Германия, Дания и другие. Развитие - это ведь не только установленные мощности, но это и качество подготовки проектов, их реализация, а также все то, что способствует достижению седьмой цели устойчивого развития - обеспечению населения чистой и доступной по цене электрической энергией", - подчеркнула эксперт.

Марина Белоус отметила: в проект была заложена и такая глобальная цель, как снижение воздействия на климат, уменьшение уровня парниковых газов. "Сейчас этот вопрос приобретает особую актуальность в связи с грядущей конференцией сторон конвенции по климату, которая пройдет в ноябре. А также в связи с тем, что в Евросоюзе планируется внедрять механизмы стратегии "Зеленая сделка". В частности, на следующей неделе, 14 июля, в ЕС будет обсуждаться проект документа, который вводит механизм углеродной корректировки импорта. Это своего рода пограничный углеродный налог на те товары, которые будут ввозиться в страны ЕС. Конечно, для Беларуси этот вопрос тоже актуален с точки зрения его тщательного изучения и возможных путей для лучшей подготовки к внедрению этого налога. В этой связи возобновляемая энергетика видится как один из возможных способов быть готовыми к введению этого регулирования в европейских странах, которые представляют интерес для Беларуси в сфере торговли", - рассказала она.-0-

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Фото Максима Гучека

 
Теги: Минск
 
 
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В этом году Минприроды совместно с Программой развития ООН и Глобальным экологическим фондом завершило проект международной техпомощи.
 
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