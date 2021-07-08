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Р. Головченко: 1 млрд 400 млн рублей освоено за 2 года по комплексному развитию Оршанского района
08.07.2021 16:41 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Миллиард 400 миллионов рублей освоено за 2 года по комплексному развитию Оршанского района. Об этом заявил премьер Роман Головченко во время обсуждения реализации инвестпроектов на этой территории. Сегодня главная задача, чтобы они давали результат. Об этом говорили на инструментальном заводе, где планируют запустить современный цех металлорежущего инструмента. Такой технологии в Беларуси нет, и все импортируется. А также на молочно-товарной ферме, где все процессы выполняют роботы. Но пока здесь работает только один цех. Сроки запуска этих объектов сдвигаются. Причины были и объективные, и субъективные. Об этом сегодня говорят на выездном заседании Совмина.
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Миллиард 400 миллионов рублей освоено за 2 года по комплексному развитию Оршанского района. Об этом заявил премьер Роман Головченко во время обсуждения реализации...
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