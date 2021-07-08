Кто и за что отвечает в ремонте? Рассказываем, за что можно спросить с прораба, за что - с дизайнера, а в чем виноват сам заказчик

Источник материала: realt.by

Всем привет, это портал Realt.by с новой рубрикой "Стройка без косяков". В этом выпуске дизайнер интерьера Анастасия Бриченок и строитель Иван Бурдилов поговорят про зоны ответственности на стройке. За что отвечает прораб, за что — дизайнер, а за что — заказчик? Наши гости обсудят разные возможные проблемы и ошибки, которые могут произойти на стройке, и расскажут, кто и как должен их решать. Приятного просмотра!