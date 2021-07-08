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Совмин отменил маркировку мороженого и десертов без содержания молочных жиров и молочного белка

08.07.2021 19:51 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство отменило маркировку средствами идентификации мороженого и десертов без содержания молочных жиров и молочного белка. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 6 июля 2021 года №393, сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.

"Документ вносит изменения в перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации. Так, с 8 июля в соответствии с постановлением №393 маркировке средствами идентификации не подлежат мороженое и десерты без содержания молочных жиров и (или) молочного белка в составе", - рассказали в министерстве.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Документ вносит изменения в перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации.
 
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