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Р. Головченко ознакомился с ходом реализации инвестпроектов в Оршанском районе
08.07.2021 22:47 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Эффект от реализации программы развития Оршанского района есть. Об этом было заявлено сегодня премьером Романом Головченко в Оршанском районе. Там прошло выездное заседание Совмина. Как выполняется план, в частности, по созданию новых современных производств, обсуждали непосредственно на объектах. Напомним, что Оршанскому району были предоставлены беспрецедентные меры поддержки, которые призваны стимулировать развитие во всех сферах деятельности. Определенные результаты есть: 163 мероприятия реализованы за половину срока.
Есть, конечно, и проблемы, не все инвестпроекты реализуются в срок. Светлана Лукьянюк о том, как обновляются эти территории и производства.
Премьер-министр ознакомился с реализаций инвестпроектов
Это Оршанский инструментальный завод. Предприятие, которое уже несколько лет в поле зрения. Его обновление связывают с перезагрузкой всего Оршанского района - от морально и технически устаревшего производства до современного комплекса. Конечно, этот путь пока не пройден. Но цеха постепенно обновляются. Сам инструментальный вошел в большую семью холдинга МТЗ.
Сейчас здесь работают исключительно на внутренний рынок, поставляя тракторному сверла и резцы. Выход на внешний связывают с новым инвестпроектом. Технологию производства инструмента металлорезки передает немецкая компания. Такого опыта в Беларуси нет. Закупки исключительно по импорту.
Пока, правда, виды на экспорт не четкие. Потенциальных покупателей по странам не называют. Хотя как раз от них зависит окупаемость проекта, который пока застрял на сметной документации. Но перспективы хорошие.
Премьеру сегодня рассказали, как осваиваются бюджетные деньги, не велики ли затраты на объекты. Как работает комплексный план по развитию этой территории. Местная власть заряжена оптимизмом и отмечает, что все развивается эффективно и прогресс налицо. Средняя зарплата за май - 1042 рубля. Но при этом не все ключевые показатели за прошлый год выполнены. Да и среднеобластным проигрывают.
Новые цеха ищут молодых специалистов
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