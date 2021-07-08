Р. Головченко ознакомился с ходом реализации инвестпроектов в Оршанском районе

Источник материала: БT

Эффект от реализации программы развития Оршанского района есть. Об этом было заявлено сегодня премьером Романом Головченко в Оршанском районе. Там прошло выездное заседание Совмина. Как выполняется план, в частности, по созданию новых современных производств, обсуждали непосредственно на объектах. Напомним, что Оршанскому району были предоставлены беспрецедентные меры поддержки, которые призваны стимулировать развитие во всех сферах деятельности. Определенные результаты есть: 163 мероприятия реализованы за половину срока.

Есть, конечно, и проблемы, не все инвестпроекты реализуются в срок. Светлана Лукьянюк о том, как обновляются эти территории и производства.

Премьер-министр ознакомился с реализаций инвестпроектов

Это Оршанский инструментальный завод. Предприятие, которое уже несколько лет в поле зрения. Его обновление связывают с перезагрузкой всего Оршанского района - от морально и технически устаревшего производства до современного комплекса. Конечно, этот путь пока не пройден. Но цеха постепенно обновляются. Сам инструментальный вошел в большую семью холдинга МТЗ.

Сейчас здесь работают исключительно на внутренний рынок, поставляя тракторному сверла и резцы. Выход на внешний связывают с новым инвестпроектом. Технологию производства инструмента металлорезки передает немецкая компания. Такого опыта в Беларуси нет. Закупки исключительно по импорту.

Пока, правда, виды на экспорт не четкие. Потенциальных покупателей по странам не называют. Хотя как раз от них зависит окупаемость проекта, который пока застрял на сметной документации. Но перспективы хорошие.

Премьеру сегодня рассказали, как осваиваются бюджетные деньги, не велики ли затраты на объекты. Как работает комплексный план по развитию этой территории. Местная власть заряжена оптимизмом и отмечает, что все развивается эффективно и прогресс налицо. Средняя зарплата за май - 1042 рубля. Но при этом не все ключевые показатели за прошлый год выполнены. Да и среднеобластным проигрывают.

Новые цеха ищут молодых специалистов



Минус пока и по созданию рабочих мест. Здесь, конечно, есть и объективные причины. Сказывается автоматизация производства, нужно меньшее количество рабочих рук. Но все же в новые цеха того же инструментального свежие кадры ищут. Готовы обучать и молодежь.







Это ферма на 2 тысячи голов тоже на уровне новейших технологий. Хорошего прироста ждут по молоку. Здесь в будущем до четверти от объема района. Да 16 тысяч тонн в год. Продукцию полностью будет забирать своя районная переработка. Она тоже готова увеличивать выпуск готового товара. Значит, спрос есть и будет.

Виды на завтра хорошие. Но пока в конце июня запустили только один объект вблизи деревни Чурилово. Деньги вложили не малые - 70 миллионов рублей. Губернатор заверяет, что оборудование того стоит. Полностью автоматика и роботы. Но ведь главное, чтобы инвестпроект окупился. Здесь срок немалый. Называют 16 лет. До этого нужно решить ряд вопросов.

Специалисты АПК говорят, что заполнять ферму нужно постепенно, чтобы механизм работал четко как часы. Всего таких механизмов здесь десятки. От их работы будет зависеть и экономика региона в целом. Оценить весь комплекс мер, который принят два года назад, и главное, как он работает, сегодня на месте решили на президиуме Совмина. Активней всего продвигается продажа ранее пустующих объектов.

Каждый объект на контроле



Государство каждый объект и каждый инвестпроект держит на контроле. За 2 года уже вложен миллиард 400 миллионов рублей. Результат есть. Например, вклад района в промышленную копилку области вырос. В 2018 году было 4,6 %, в 2020 уже 5,7.

Сегодня важно четко понимать, какие из преференций сработали на все 100, а от каких можно отказаться. Нужна ли корректировка плана, чтобы опыт Оршанского района более четко работал на других территориях, где также население 80 тысяч плюс. Ведь Орша - это пилотный проект. Он показывает, что движение в положительном русле есть. Итоги же подведут после завершения, в 2023 году.





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