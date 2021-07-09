ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь и КНР внесут поправки в кредитные соглашения для БНБК

09.07.2021 10:11 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совмин одобрил проект соглашения о поправках к кредитным соглашениям о предоставлении льготных правительственных кредитов для реализации инвестпроекта "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016–2032 годы" (I и II этапы) между правительством Беларуси в лице Министерства финансов и Экспортно-импортным банком Китая. Это предусмотрено постановлением от 6 июля 2021 года №394, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, Министерство финансов уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения, с разрешением при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, а также на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Проект реализует ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" (БНБК).

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно документу, Министерство финансов уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения, с разрешением при необходимости вносить в него...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Сербией вступает в силу с 10 июля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by