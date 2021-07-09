Беларусь и КНР внесут поправки в кредитные соглашения для БНБК

Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совмин одобрил проект соглашения о поправках к кредитным соглашениям о предоставлении льготных правительственных кредитов для реализации инвестпроекта "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016–2032 годы" (I и II этапы) между правительством Беларуси в лице Министерства финансов и Экспортно-импортным банком Китая. Это предусмотрено постановлением от 6 июля 2021 года №394, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, Министерство финансов уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения, с разрешением при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, а также на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Проект реализует ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" (БНБК).

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-