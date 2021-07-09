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Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Сербией вступает в силу с 10 июля

09.07.2021 10:11 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Республикой Сербия, которое было заключено в октябре 2019 года, ратифицировано всеми участниками и вступит в силу 10 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"После вступления соглашения в силу беспошлинный доступ на рынок Сербии будет впервые открыт для экспортных поставок товаров из Армении и Кыргызстана. Также будут созданы новые возможности доступа на сербский рынок для товаров из Беларуси, Казахстана и России. Несмотря на то, что соглашение во многом основывается на действующих на сегодняшний день двусторонних договоренностях для этих стран, в него включен ряд современных регуляторных обязательств, призванных обеспечить стабильность, предсказуемость и прозрачность осуществления торговых операций в соответствии с международными нормами", - отметил директор Департамента торговой политики ЕЭК Игорь Назарук.

Кроме того, расширяется перечень сельскохозяйственных товаров, которым будет предоставлен беспошлинный режим доступа.

"Сербия пока не является членом ВТО, следовательно, соглашение станет основной правовой базой для взаимной торговли между его участниками", - добавили в ЕЭК.-0-

 
 
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"Сербия пока не является членом ВТО, следовательно, соглашение станет основной правовой базой для взаимной торговли между его участниками", - добавили в ЕЭК.
 
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