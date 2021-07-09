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Беларусь и Республика Корея создали совет делового сотрудничества

09.07.2021 10:11 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Республика Корея создали совет делового сотрудничества. Соответствующий протокол подписали председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович и президент Корейской ассоциации международной торговли (KITA) Ку Джа Ель на инаугурационной сессии, которая прошла в режиме видеоконференции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БелТПП.

Совет создан в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между БелТПП и KITA, подписанного 15 декабря 2020 года. "Это новая площадка для обсуждения вопросов бизнеса и укрепления экономического, инвестиционного и научно-технического сотрудничества двух стран. В состав делового совета войдут руководители компаний Беларуси и Республики Корея, которые имеют успешный опыт взаимодействия и вносят вклад в расширение двусторонних деловых и экономических отношений, а также предприятия, заинтересованные в реализации совместных проектов в наиболее перспективных сферах", - отметили в палате. Председателями совета будут руководители БелТПП и KITA. Планируется, что заседания новой структуры будут проходить не реже одного раза в год.

В инаугурационной сессии Белорусско-корейского совета делового сотрудничества приняли участие председатель БелТПП Владимир Улахович, председатель KITA Ку Джа Ель, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Республике Корея Андрей Попков, представители Национального агентства инвестиций и приватизации, администрации Парка высоких технологий, администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", Министерства иностранных дел Беларуси, Научно-исследовательского экономического института Минэкономики, Корейского института международной экономической политики.

Бизнес Беларуси и Республики Корея представили руководители и специалисты внешнеторговых и маркетинговых служб более 20 ведущих компаний в области электроники, станкостроения, автомобилестроения, фармацевтики, информационных технологий и иных сфер. Участники сессии обсудили текущее состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества, возможные проекты бизнеса двух стран. Состоялись презентации белорусских и корейских компаний.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Совет создан в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между БелТПП и KITA, подписанного 15 декабря 2020 года.
 
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