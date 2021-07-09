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Возможность производить расчеты в китайских юанях появится на БУТБ

09.07.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

На Белорусской универсальной товарной бирже вскоре появится возможность производить все расчеты в китайских юанях. Как отметили на бирже, это коснется расчетов по биржевым договорам, оплаты биржевого сбора и перечисления задатка. Пока  же данные операции могут осуществляться только в белорусских и российских рублях, евро и долларах. Добавление новой валюты, по словам экспертов, обусловлено значительно возросшим количеством сделок, совершаемых китайскими компаниями на биржевых торгах, и позволит упростить финансовую сторону биржевой деятельности для участников из Китая.



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Теги: Курсы валют
 
 
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На Белорусской универсальной товарной бирже вскоре появится возможность производить все расчеты в китайских юанях. Как отметили на бирже, это коснется расчетов...
 
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