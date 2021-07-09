ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-мае вырос на 11,3 %

09.07.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Экспорт белорусской сельхозпродукции вырос.


В январе-мае показатель прибавил более чем 11 %.

Таким образом за этот период за рубеж поставлено товаров почти $2,5 млрд. Аналитики подсчитали, белорусское продовольствие  поставлялось в 93 страны, при этом эксперты отмечают: увеличение поставок наблюдалось практически по всем регионам. 


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экспорт белорусской сельхозпродукции вырос. В январе-мае показатель прибавил более чем 11 %. Таким образом за этот период за рубеж поставлено товаров почти...
 
Новости дня
Новости экономики
 
На прошедших торгах рубль ослаб ко всем основным валютам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by