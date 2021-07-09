Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Круглый стол "Перспективы развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры в Беларуси" пройдет в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" 16 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

В мероприятии примут участие представители Министерства энергетики, Министерства промышленности, ПО "Белоруснефть", а также компаний-импортеров электротранспорта. Будут рассмотрены актуальные вопросы реализации комплексной программы развития электротранспорта на 2021-2025 годы, обсуждены прогнозы развития рынка электромобилей в стране с учетом действующих стимулирующих мер, а также озвучены планы по дальнейшему развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта.

Круглый стол будет организован в рамках Дня электротранспорта, который состоится в "Великом камне" 16 июля. Традиционно в этот день будет работать демонстрационная площадка, где будет представлена электромобильная техника, а также элементы компонентной базы для электромобилей. Среди участников выставки - Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, приборостроительный завод "Оптрон" НАН, BKM Holding, МАЗ, МТЗ, резиденты "Великого камня", ПО "Белоруснефть", компании "БЕЛДЖИ", Green cars, Tesla-клуб, Autocom, "РЭНЕРА" и другие.

Организаторами мероприятия выступают Министерство энергетики и "Великий камень".-0-