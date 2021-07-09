Санкции не изменили подходы к рефинансированию госдолга в текущем году - Минфин

Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА. Санкции не изменили ранее обозначенные Министерством финансов Беларуси подходы к рефинансированию государственного долга в текущем году. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Введение Европейским союзом санкций не изменяет заложенных в законодательстве и неукоснительно соблюдаемых Беларусью принципов по безусловному выполнению взятых на себя обязательств по погашению и обслуживанию государственного долга. Данные выплаты являются первоочередными по отношению к другим платежам при исполнении республиканского бюджета", - отметили в Минфине.

Как подчеркнули в министерстве, доверие к стране как надежному заемщику выражают и международные рейтинговые агентства. Так, рейтинговое агентство Standard&Poors считает, что введение Европейским союзом санкций не окажет значительного давления на платежный баланс страны и способность правительства Беларуси осуществлять платежи по государственному долгу. Это рейтинговое агентство подтвердило суверенные кредитные рейтинги республики на уровне B/B.

"Введенные санкции не изменили ранее обозначенные Министерством финансов подходы к рефинансированию государственного долга в текущем году. Заимствования на еврооблигационном рынке в 2021 году изначально не были запланированы", - подчеркнули в пресс-службе. Как добавили в ведомстве, в качестве источников финансирования платежей по госдолгу в 2021 году определены второй транш финансового кредита России (средства в размере $500 млн в эквиваленте уже поступили в республиканский бюджет 2 июня этого года), ценные бумаги на российском финансовом рынке, кредит Фонда международного развития ОПЕК (финансирование стимулирующих мер в области здравоохранения в рамках борьбы с COVID), ценные бумаги на внутреннем финансовом рынке.

"В среднесрочной перспективе в качестве источников рефинансирования платежей по государственному долгу Беларуси Министерством финансов рассматриваются заимствования на финансовом рынке России, азиатском финансовом рынке, а также внутреннем финансовом рынке", - подчеркнули в пресс-службе.-0-