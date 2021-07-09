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«Квадрат» вырос на 50 долларов. Застройщик предложил к продаже еще 16 квартир в ЖК «Антоновский квартал»
09.07.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Неподалеку от метро «Пролетарская» − на пересечении улиц Стрелковой и Рыбалко − продолжается возведение ЖК «
Всего к долевому строительству предлагается 16 квартир (6 двухкомнатных и 10 трехкомнатных):
− двухкомнатные квартиры общей площадью 44 «квадрата» − стоимость строительства 1 квадратного метра – 1300 долларов;
− двухкомнатные квартиры общей площадью 63-64 «квадрата» − стоимость строительства 1 м квартиры составляет 1200 долларов;
− трехкомнатные квартиры общей площадью 63 «квадрата» − стоимость строительства 1 квадратного метра – 1230 долларов;
− трехкомнатные квартиры общей площадью 77 «квадратов» − стоимость строительства 1 квадратного метра − 1130 долларов.
Отметим, что по сравнению с
При этом, на предприятии действует система регулирования стоимости в зависимости от площади, этажа и условий оплаты строящегося жилого помещения. По соглашению сторон уплата цены объекта долевого строительства может быть произведена дольщиком поэтапно в установленный договором период по графику платежей.
Напомним, что проект застройки ЖК «Антоновский квартал» предусматривает возведение 9 жилых домов. В данный момент строятся первые три дома. В новом ЖК обещают дворы без машин, проходные подъезды и зонированное благоустройство. Прямо к кварталу примыкает школа, детский сад и поликлиника, а в нескольких минутах ходьбы находится станция метро «Пролетарская».
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«Квадрат» вырос на 50 долларов. Застройщик предложил к продаже еще 16 квартир в ЖК «Антоновский квартал»
Неподалеку от метро «Пролетарская» − на пересечении улиц Стрелковой и Рыбалко − продолжается возведение ЖК «Антоновский квартал». Комплекс «высоток»...
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