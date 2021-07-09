«Квадрат» вырос на 50 долларов. Застройщик предложил к продаже еще 16 квартир в ЖК «Антоновский квартал»

Источник материала: realt.by

Неподалеку от метро «Пролетарская» − на пересечении улиц Стрелковой и Рыбалко − продолжается возведение ЖК « Антоновский квартал». Комплекс «высоток» в тихом месте рядом с парком и Слепянской водной системой строит компания «БелАТЭП». На днях застройщик опубликовал очередную проектную декларацию по дому № 1.1 и предложил к покупке еще 16 квартир. Информация опубликована в газете «Звязда».

Многоэтажку начали возводить весной 2020 года. Завершить стройку планируют в августе этого года.

Речь идет о 19-ти этажном доме на 126 квартир в конструкциях серии М 111-90 со встроенными помещениями административного назначения.

Всего к долевому строительству предлагается 16 квартир (6 двухкомнатных и 10 трехкомнатных):

При этом, на предприятии действует система регулирования стоимости в зависимости от площади, этажа и условий оплаты строящегося жилого помещения. По соглашению сторон уплата цены объекта долевого строительства может быть произведена дольщиком поэтапно в установленный договором период по графику платежей.

Отметим, что по сравнению с предыдущей декларацией , стоимость метра выросла на 50 долларов.

Напомним, что проект застройки ЖК «Антоновский квартал» предусматривает возведение 9 жилых домов. В данный момент строятся первые три дома. В новом ЖК обещают дворы без машин, проходные подъезды и зонированное благоустройство. Прямо к кварталу примыкает школа, детский сад и поликлиника, а в нескольких минутах ходьбы находится станция метро «Пролетарская».

Здесь можно посмотреть, как выглядела стройка ЖК «Антоновский квартал» в ноябре прошлого года.

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