Удорожание строительства и коррупция? Какие последствия могут быть от принудительного создания фонда развития стройотрасли

- Как к этому указу относится Республиканская конфедерация предпринимательства?

- Указом фактически предусматривается директивное перераспределение денежных средств, зарабатываемых организациями-заказчиками, застройщиками, инвесторами всех форм собственности, в пользу организаций, избранных Министерством архитектуры и строительства, облисполкомами и Минским горисполкомом. Это позволяет сделать вывод, что его разработка продиктована намерением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь осуществить модернизацию государственных домостроительных комбинатов и предприятий за счет всей строительной отрасли, что в свою очередь противоречит принципам добросовестной конкуренции на строительном рынке.

Данным указом подразумевается отчисление в сумме 1% от стоимости всех строительных работ, кроме финансируемых за счет бюджетных и приравненных к ним средств, а также за исключением строительства жилья. Естественно, это очень сильно повлияет на себестоимость строительства. Это негативно отразится на строительном рынке Беларуси.

Принимая во внимание объемы таких работ в стране и снижение активности на рынке недвижимости, механизм создания такого Фонда окажет негативное влияние на инфляцию и, как следствие, на ставку рефинансирования. Уменьшение доходов населения и увеличение ставки рефинансирования уменьшат спрос на строительные и другие услуги, уменьшится не только объем выручки в целом, но и объем отчислений в бюджет, налоговых платежей.

- Но в целом такие фонды – это не плохо? Когда, скажем, участники добровольно готовы отчислять взносы и знают куда эти взносы идут. Но здесь, получается, «обязаловка»?

- Да, практика создания фондов имеет широкое применение за рубежом, когда участники фонда на добровольной основе формируют фонды и финансируют из них некие программы. Этот Фонд является обязательным для наполнения всеми инвесторами, и распорядителями его будут Минстройархитектуры, облисполкомы и Мингорисполком. Из Указа следует, что выделение денежных средств будет осуществляться комиссиями созданными распорядителями денежных средств этих фондов. Совсем не понятно, кто будет входить в эту комиссию, кто будет принимать решение о распределении этих денежных средств, каким образом и по каким критериям будет выбираться та или иная строительная организация. Рискну предположить, что получателями этих фондов будут являться подведомственные облисполкомам, Мингорисполкому и Минстройархитектуры предприятия с государственной долей собственности. Это, в свою очередь, ставит организации, осуществляющие строительную предпринимательскую отрасль в Беларуси в неравные условия. Потому что наполнять этот фонд должны все организации, вне зависимости от форм собственности, а пользоваться ими - только предприятия, выбранные распорядителями, и созданной ими же комиссией.

- В комментарии пресс-службы Александра Лукашенко идет пояснение, что фонд будет распределятся на закупку машин и механизмов? Кто в них наиболее остро нуждается?

- Сегодня эффективность предприятия обуславливается в том числе и конкурентоспособностью, которая достигается за счет использования современных технологий, машин и механизмов, а также себестоимостью, которую придется увеличить на стоимость отчисления в предусматриваемый проектом Указа фонд. С точки зрения равных конкурентных прав у субъектов хозяйствования в строительной отрасли возникает вопрос, почему одним строительным предприятиям можно произвести модернизацию за счет фонда (фактически за счет других субъектов), а другие должны соответствовать современным тенденциям за свой счет. Это приведет к созданию неравных условий на строительном рынке, что негативно скажется на инвестиционном климате и развитии бизнеса. Таким образом, принятие данного проекта Указа не согласовывается с декретом президента от 23 ноября 2017 г. №7 и иными нормативными правовыми актами, принятыми в целях системного улучшения бизнес-климата в стране.

Также следует отметить, что на этапе обсуждения этого указа в Совет по развитию предпринимательства был направлен ряд вопросов. В том числе и вопрос о том, каким образом будут правильно распределятся эти фонды? Кто будет в комиссии и каким образом она будет формироваться? На что мы не получили явного ответа до сих пор, в том числе и в Указе про это сказано лишь то, что комиссии будут создавать облисполкомы, Мингорисполком и Минстройархитектуры. Я считаю, что для определения получателя средств из Фонда комиссия должна включать в себя представителей предпринимательских структур, бизнес-сообществ, ассоциаций и, конечно же, заказчиков. Опять же, повторюсь, негосударственных. Только в таком случае можно рассчитывать на рациональное и прозрачное распределение средств Фонда.

Что касается нуждающихся, то строительная отрасль в целом нуждается в модернизации и каждый подрядчик обоснованно может сказать, что он нуждающийся в новых механизмах, технике, оборудовании и так далее, так как предела совершенства в технологических новшествах попросту нет, потому что наука не стоит на месте и постоянно появляются новые наукоемкие технологии, направленные на повышение качества, сокращение издержек и снижения себестоимости.