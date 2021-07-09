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"Белтаможсервис" и БелТПП подписали план-стратегию мероприятий по взаимодействию

09.07.2021 11:39 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белтаможсервис" и Белорусская торгово-промышленная палата подписали план-стратегию мероприятий по взаимодействию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Это очень важный документ для нашей компании. Он предусматривает расширенное взаимодействие во многих сферах. Очень приятно, что наши сотрудники сегодня обучаются у вас в "Академии экспорта", для нас это важная страничка. Подписывая план, мы взяли на себя обязательства развивать экспорт, расширять его географию в интересах нашей страны", - сказал генеральный директор РУП "Белтаможсервис" Вадим Бабарикин.

Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович отметил, что план-стратегия определяет конкретные формы взаимодействия, направления сотрудничества. "Такой подход сегодня полностью оправдан. Только объединяя наши усилия в условиях ограничений, с которыми мы столкнулись, мы можем поддержать наши предприятия, укрепить наши экспортные направления", - подчеркнул он.

План-стратегия включает мероприятия и совместные проекты, направленные на развитие экономического сотрудничества с зарубежными компаниями с целью создания благоприятных условий для экспортной деятельности, организацию корпоративного обучения работников и специалистов РУП "Белтаможсервис", сотрудничество в сфере оказания услуг по сертификации, информационных, образовательных, переводческих, логистических услуг, а также иные формы взаимодействия. Планируемые мероприятия направлены на придание нового импульса сотрудничества между РУП "Белтаможсервис" и БелТПП, усиление роли национального экспорта и значительное расширение спектра его возможностей.

За продолжительный период сотрудничества РУП "Белтаможсервис" и БелТПП приняли участие в более 400 совместных мероприятиях.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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За продолжительный период сотрудничества РУП "Белтаможсервис" и БелТПП приняли участие в более 400 совместных мероприятиях.
 
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