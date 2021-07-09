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Продажи ПК и серверов в странах СНГ в 2020 году взлетели на треть
09.07.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Продажи персональных компьютеров и серверов в странах СНГ за год взлетели на треть. Столь существенному росту отрасли помогла пандемия. Аналитики говорят о значительном увеличении спроса в образовательном и государственном секторах. Также эксперты дают прогноз: в ближайшие два года вендоры ПК, серверов и комплектующих будут испытывать значительные сложности с поставками из-за глобального дефицита комплектующих и задержек при производстве на сборке. Сегодня основные мировые фабрики, производящие электронные компоненты, полностью загружены заказами и не могут резко нарастить выпуск продукции.
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Продажи персональных компьютеров и серверов в странах СНГ за год взлетели на треть. Столь существенному росту отрасли помогла пандемия. Аналитики говорят о...
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