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Продажи ПК и серверов в странах СНГ в 2020 году взлетели на треть

09.07.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Продажи персональных компьютеров и серверов в странах СНГ за год взлетели на треть. Столь существенному росту отрасли помогла пандемия. Аналитики говорят о значительном увеличении спроса в образовательном и государственном секторах. Также эксперты дают прогноз:  в ближайшие два года вендоры ПК, серверов и комплектующих будут испытывать значительные сложности с поставками из-за глобального дефицита комплектующих и задержек при производстве на сборке. Сегодня основные мировые фабрики, производящие электронные компоненты, полностью загружены заказами и не могут резко нарастить выпуск продукции.




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Продажи персональных компьютеров и серверов в странах СНГ за год взлетели на треть. Столь существенному росту отрасли помогла пандемия. Аналитики говорят о...
 
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