Биткоин резко подешевел на фоне нового заявления Центробанка Китая

Источник материала: БT

Заместитель председателя регулятора Фань Ифэй назвал первую криптовалюту угрозой для финансовой системы.

В итоге биткоин всего за час подешевел на 2 %, до $32 200.

Отметим, призывы к введению жестких ограничений в отношении майнинга и криптотрейдинга прозвучали от китайских властей еще в середине мая. Тогда биткоин торговался у отметки в $40 000. В июне четыре провинции Китая полностью запретили майнинг криптовалют, а банкам и другим финансовым китайским организациям запретили проводить операции, связанные с цифровыми активами.





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