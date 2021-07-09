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Биткоин резко подешевел на фоне нового заявления Центробанка Китая
09.07.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Заместитель председателя регулятора Фань Ифэй назвал первую криптовалюту угрозой для финансовой системы.
В итоге биткоин всего за час подешевел на 2 %, до $32 200.
Отметим, призывы к введению жестких ограничений в отношении майнинга и криптотрейдинга прозвучали от китайских властей еще в середине мая. Тогда биткоин торговался у отметки в $40 000. В июне четыре провинции Китая полностью запретили майнинг криптовалют, а банкам и другим финансовым китайским организациям запретили проводить операции, связанные с цифровыми активами.
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Заместитель председателя регулятора Фань Ифэй назвал первую криптовалюту угрозой для финансовой системы. В итоге биткоин всего за час подешевел на 2 %, до $32...
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