МАГАТЭ завершило миссию по вопросам физзащиты объектов использования атомной энергии в Беларуси

Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии сегодня завершила консультативную миссию по вопросам физической защиты объектов использования атомной энергии в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Госатомнадзоре со ссылкой на МАГАТЭ.

Задача двухнедельной миссии Международной консультативной службы по физической защите (IPPAS) заключалась в рассмотрении национального режима обеспечения физической ядерной безопасности ядерного материала и ядерных установок. Рассмотрение включало обзор мер физической защиты, реализованных на Белорусской АЭС, аспектов безопасности, связанных с транспортировкой ядерных материалов и компьютерной безопасностью ядерных объектов. Миссия сравнила национальные процедуры и практику физической ядерной безопасности с положениями Конвенции о физической защите ядерного материала и поправки к ней, а также с соответствующим руководством МАГАТЭ по физической ядерной безопасности. Беларусь является участником конвенции, но еще не ратифицировала поправку 2005 года.

Эксперты внесли рекомендации и предложения о поддержке Беларуси в дальнейшем укреплении и обеспечении физической ядерной безопасности. Был выявлен передовой опыт, который может служить примером для других государств - членов МАГАТЭ в укреплении их деятельности в данной области.

"Принимая у себя миссию IPPAS, Беларусь продемонстрировала свою твердую приверженность и постоянные усилия по укреплению своего национального режима физической ядерной безопасности, - сказала на церемонии закрытия миссии в Минске директор отдела физической ядерной безопасности МАГАТЭ Елена Буглова. - Страна также внесла свой вклад в совершенствование методологий IPPAS в последние месяцы, в частности, проведя пилотную самооценку своего режима физической ядерной безопасности в рамках подготовки к этой миссии".

Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский отметил, что в динамично меняющемся современном мире система физической ядерной безопасности должна быть готова адекватно реагировать на новые вызовы и угрозы. "Для Беларуси, реализующей первую ядерную энергетическую программу, рекомендации международных экспертов имеют особую значимость для укрепления государственных требований в области физической ядерной безопасности. В связи с этим мы считаем выполненную миссию IPPAS чрезвычайно важной, серьезно относимся ко всем полученным рекомендациям и заверяем, что все они будут полностью выполнены", - подчеркнул он.

Группу возглавлял представитель США Джозеф Сандовал. В нее входили также восемь экспертов из Болгарии, Франции, Российской Федерации, Швейцарии, Украины, Великобритании и МАГАТЭ.

Эта миссия является третьей миссией IPPAS, принятой Беларусью. Две предыдущие были проведены в 2000-м и 2009 годах. Группа экспертов встретилась в Минске с представителями Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзора), Министерства внутренних дел и других ведомств. Также команда посетила БелАЭС.-0-