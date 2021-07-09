Цифровизация и автоматизация процессов - Головченко обозначил задачи для налоговых органов

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9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цифровизация учета и контроля за уплатой налогов должна быть приоритетом в стратегии развития налоговой системы. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время торжественного мероприятия, приуроченного к празднованию Дня работников налоговых органов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Налоговая служба является одним из важнейших звеньев в системе государственного управления. Ее усердная и результативная работа вносит существенный вклад в укрепление экономической безопасности, стабильности, содействует успешной реализации социально значимых проектов и повышению уровня жизни граждан", - сказал Роман Головченко.

Премьер-министр отметил, что за последние годы налоговая служба прошла модернизацию. "Введены новые инновационные, технологические элементы, которые позволяют существенно повысить эффективность деятельности налоговой системы и обеспечить более комфортное взаимодействие с плательщиками. Информационная открытость, совершенствование сервисных возможностей стали приоритетными направлениями, которые позволили упростить диалог между государством в лице налоговых органов и гражданами", - добавил он.

"В непростых условиях беспрецедентного давления на нашу страну особую значимость приобретает задача по формированию доходной части бюджета, которая позволяет реализовывать общегосударственные приоритеты. Ключевыми вопросами здесь являются комфортная среда и прозрачность ведения бизнеса, добровольное исполнение им налоговых обязательств, минимизация серых схем уклонения от уплаты, бескомпромиссная борьба с теми, кто нечист на руку. Задача налоговых органов - найти и предложить правительству тот оптимальный баланс, который позволит развиваться экономике страны и в необходимой мере получать доходы в госбюджет. Налоговая служба многое делает для снижения фискальной нагрузки на бизнес. Сократилось количество проведенных проверок, при этом их результативность возросла", - обратил внимание Роман Головченко.

Премьер-министр также подчеркнул, что в эпоху цифровой экономики работа должна строиться за счет внедрения новых прогрессивных механизмов и налоговых инструментов, интегрирования национальных систем контроля уплаты налогов, прослеживаемости, маркировки товаров с аналогичными информационными ресурсами государств - членов ЕАЭС. "Полная цифровизация учета, контроля за уплатой налогов, внедрение интеллектуальной системы анализа рисков неисполнения налоговых обязательств позволяет завершить построение современной IT-инфраструктуры налоговых органов. Это должно быть безусловным приоритетом в вашей стратегии развития. Развитие электронного взаимодействия с плательщиками, максимальная автоматизация процессов налогового администрирования будут способствовать расширению интеграционных процессов, установлению международных деловых контактов, упрощению торговых отношений между субъектами и странами", - сказал он.

Заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс вручила работникам налоговых органов почетные грамоты Администрации Президента. Роман Головченко в свою очередь вручил почетные грамоты Совета Министров и благодарности премьер-министра.

В числе других наград, которые вручались сегодня работникам налоговых органов, - почетные грамоты Комитета государственного контроля, Государственного таможенного комитета, Национального собрания, благодарности председателя КГК, председателя ГТК, а также юбилейная медаль "100 год органам дзяржаўнага кантролю Беларусі", нагрудный знак ГТК "За адзнаку" II степени.-0-