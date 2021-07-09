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Беларусь в январе-мае увеличила экспорт товаров и услуг на 32,7%, до $18 млрд

09.07.2021 17:03 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе - мае 2021 года увеличила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2020-го на 32,7%, до $18,066 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг за пять месяцев составил $34,885 млрд, что на 30,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В том числе импорт составил $16,818 млрд (рост на 28,7%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось на уровне $1,247 млрд (в январе - мае 2020-го сальдо тоже было положительным - $548,1 млн).

Внешнеторговый оборот товаров вырос на 34,4%, до $28,775 млрд. Экспорт товаров увеличился на 38,9%, до $14,16 млрд, импорт - на 30,4%, до $14,615 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере $455,5 млн (в январе - мае 2020 года оно тоже было отрицательным и составляло $1,007 млрд).

Внешнеторговый оборот услуг вырос на 15,7%, до $6,109 млрд. Экспорт услуг увеличился на 14,3%, до $3,906 млрд, импорт - на 18,3%, до $2,203 млрд. Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным в размере $1,703 млрд (в январе - мае 2020 года положительное сальдо составляло $1,555 млрд).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Внешнеторговый оборот товаров и услуг за пять месяцев составил $34,885 млрд, что на 30,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В том числе импорт составил $16,818 млрд...
 
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