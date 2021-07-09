Инфляция в Беларуси в июне составила 0,7%

Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индекс потребительских цен на товары и услуги в июне по сравнению с маем составил 100,7%, с декабрем 2020 года - 105,8%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июне по сравнению с маем составил 100,7%, с декабрем 2020 года - 105,2%.

Продовольственные товары в июне подорожали на 0,5% по сравнению с маем и на 6% по сравнению с декабрем 2020-го.

Цены на непродовольственные товары выросли на 0,7% по сравнению с маем и на 6,3% по сравнению с декабрем 2020-го.

Услуги в сравнении с маем подорожали на 0,9%, по сравнению с декабрем 2020-го - на 5,1%.-0-