В Беларуси упрощается порядок исполнения внешнеторговых договоров

Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 9 июля упрощается порядок исполнения внешнеторговых договоров. Это связано с вступлением в силу новой редакции закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и указа от 8 июля 2021 года №265, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Нацбанка.

Указом №265 внесены изменения в ряд документов, в том числе в указ от 27 марта 2008 года №178 "О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций". В частности, из указа №178 исключены положения, устанавливающие предельные сроки завершения внешнеторговых операций. Также исключены нормы о продлении сроков на основании разрешений Национального банка. Согласно предусмотренной новой редакцией закона концепции сроки исполнения обязательств устанавливаются на договорной основе (по соглашению сторон) с учетом экономической целесообразности.

Кроме того, новая редакция указа №178 не содержит ограничений в отношении способов завершения внешнеторговых операций и порядка расчетов по внешнеторговым договорам. При этом согласно закону для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - резидентов с 9 июля предусмотрена обязанность зачислять белорусские рубли и иностранную валюту на свои счета, открытые в банках Беларуси (репатриация), по валютным договорам, предусматривающим экспорт. При импорте - белорусские рубли и иностранную валюту в случае возврата денежных средств при неисполнении или неполном исполнении нерезидентом своих обязательств. Помимо этого законом установлены случаи, в которых разрешается увеличить срок репатриации, а также определена дата, с которой прекращается обязанность резидента по репатриации в каждом конкретном случае. Также с принятием указа №265 отменена обязанность резидентов регистрировать внешнеторговые договоры в банках.

Указом №265 также установлено: действие положений указа №178, связанных с обязанностью резидентов обеспечить завершение внешнеторговых операций в сроки, установленные в соответствии с действующим до 9 июля законодательством, не распространяется на внешнеторговые операции, сроки завершения которых истекают с 21 июня по 8 июля 2021 года. Таким образом, по внешнеторговым операциям, сроки завершения которых истекают в этот период, резидентам не требуется разрешение Национального банка на продление.

"Начиная с 9 июля не требуется обращаться в Нацбанк за продлением сроков завершения внешнеторговых операций. Также с этой даты не применяются в работе выданные Нацбанком разрешения на продление сроков их завершения. Сроки репатриации по договорам, предусматривающим экспорт (импорт), в том числе по которым сроки завершения были продлены разрешениями Национального банка, определяются резидентами исходя из условий этих договоров в соответствии с требованиями нормативных правовых актов", - резюмировали в Нацбанке.-0-