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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (5-11 июля 2021 года)
10.07.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Индекс цен вторичного рынка жилья
Пиломатериалы
Экономист Лев Львовский
Строительство
Лукашенко
Стали известны
Застройщик
Арабский инвестор комплекса «Северный берег»
Минчане
В Степянке
Земля
ТОП-10 самых дорогих участков в Минском районе, проданных на аукционах за полгода, ищите
Деньги
Многодетная семья могла лишиться господдержки
Зарубежная недвижимость
Илон Маск продает последний особняк в 1500 квадратов и
Законодательство
Может ли подорожать «квадратный метр» после заключения договора долевого строительства?
Правительство урегулировало вопросы совместного домовладения. Постановление
Регионы
Три года назад гродненцы заблокировали строительство многоэтажки, а теперь
Незавершенные строительством дома
Жители элитных домов под Гомелем
В Гомеле за бассейном «Дельфин»
В Лельчицком районе в собственность государства
В Витебске с 28-й попытки
В Могилеве вместо дореволюционного дома
В пустующем доме на берегу Немана в Гродно
Дачи и частные дома
Садовые домики можно будет перевести в жилые?
Пустующие дома в деревнях будут отчуждать и продавать без проведения аукциона. ГКИ
Коммерческая недвижимость
Хотите сменить офис? Юрист
Гостиницу на Зыбицкой с паркингом и рестораном
Самый большой в Беларуси дворец в стиле классицизма
На аукцион
Риэлтерский бизнес
«Риэлтер должен говорить клиенту правду, а не во всем соглашаться с ним». Екатерина Красницкая
Несуществующих квартир в объявлениях больше не будет?
Жилье и инфраструктура
В Минске в начале следующего года
Начинается ремонт путепровода на 44-м км МКАД в Минске. Движение
Дизайн и ремонт
А
Аренда
Высокий сезон на рынке аренды белорусской столицы уже начался, но пока, за исключением продолжающегося роста числа свободных квартир,
ЖКХ
«С потолка вода с дерьмом капает, а меня просят подождать до понедельника». После сильного ливня
Офтоп
Литва
Редакция Realt.by
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Возможное подорожание строительства, история улицы Октябрьской и советы риэлтерам. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
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