Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (5-11 июля 2021 года)

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.2% и составил 1239 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась на 0.4% и на данный момент равна 1300 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 61 $/м2 в пользу новостроек. Средняя цена квадратного метра без учета влияния новостроек за последние 7 дней не изменилась и в настоящее время составляет 1323$.

Пиломатериалы

Экономист Лев Львовский рассказал о том, что происходит на мировом и белорусском рынке древесины и снизятся ли цены на пиломатериалы.

Строительство

Лукашенко подписал Указ о создании фондов развития строительной отрасли. Узнали , какие последствия могут быть от принудительного создания такого фонда.

Стали известны подробности застройки Тарасово под Минском : многоквартирные дома высотой до 7 этажей и увеличение населения в 2 раза.