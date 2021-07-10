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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (5-11 июля 2021 года)

10.07.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.2% и составил 1239 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась на 0.4% и на данный момент равна 1300 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 61 $/м2 в пользу новостроек. Средняя цена квадратного метра без учета влияния новостроек за последние 7 дней не изменилась и в настоящее время составляет 1323$.

Пиломатериалы

Экономист Лев Львовский рассказал о том, что происходит на мировом и белорусском рынке древесины и снизятся ли цены на пиломатериалы.

Строительство

Лукашенко подписал Указ о создании фондов развития строительной отрасли. Узнали, какие последствия могут быть от принудительного создания такого фонда.

Стали известны подробности застройки Тарасово под Минском: многоквартирные дома высотой до 7 этажей и увеличение населения в 2 раза.

Посмотрите, как идет строительство ЖК «Квартал на Грушевке» в Минске.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (5-11 июля 2021 года)

Застройщик предложил к продаже еще 16 квартир в ЖК «Антоновский квартал».

Арабский инвестор комплекса «Северный берег» рассказал, почему выбрал Беларусь для строительства.

Минчане написали замечания и предложения к отчёту ОВОС по застройке территории вокруг здания старого аэропорта.

В Степянке снесут 28 усадебных домов и несколько малоэтажек.

Земля

ТОП-10 самых дорогих участков в Минском районе, проданных на аукционах за полгода, ищите здесь. Кстати, по данным переписи населения, у Белорусов в пользовании более 2,2 миллиона земельных участков.

Деньги

Многодетная семья могла лишиться господдержки из-за проблем с регистрацией третьего ребенка.

Зарубежная недвижимость

Илон Маск продает последний особняк в 1500 квадратов и живет в арендном доме в 35м².

Законодательство

Может ли подорожать «квадратный метр» после заключения договора долевого строительства? Объясняет специалист.

Правительство урегулировало вопросы совместного домовладения. Постановление вступило в силу.

Регионы

Три года назад гродненцы заблокировали строительство многоэтажки, а теперь просят облагородить пустырь.

Незавершенные строительством дома вызвали ажиотаж на аукционе в Бресте.

Жители элитных домов под Гомелем перекрыли автомобильную дорогу к водоему.

Вот как выглядят и сколько стоят самые дешевые «однушки» Гродно.

В Гомеле за бассейном «Дельфин» хотят построить жилой дом.

В Лельчицком районе в собственность государства вернули 13 зданий, проданных с аукциона.

В Витебске с 28-й попытки продали производственную базу за 40 тысяч рублей.

В Могилеве вместо дореволюционного дома хотят построить 16-этажный офисный центр.

Такую многоэтажку хотят построить в Бресте. Правда, придется снести пару частных домов.

В пустующем доме на берегу Немана в Гродно откроется хостел.

Дачи и частные дома

Садовые домики можно будет перевести в жилые? Возможно. Поэтому выбирайте дачи в нашей базе. Например, вот такие необычные.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (5-11 июля 2021 года)

Пустующие дома в деревнях будут отчуждать и продавать без проведения аукциона. ГКИ предлагает обсудить проект постановления правительства.

Коммерческая недвижимость

Хотите сменить офис? Юрист рассказывает, с какими проблемами можете столкнуться.

Большой рассказ про историю главной творческой улицы Минска - Октябрьской.

Гостиницу на Зыбицкой с паркингом и рестораном опять выставили на торги. А вот тут еще несколько гостиниц, которые можно купить.

Самый большой в Беларуси дворец в стиле классицизма выставили на продажу.

На аукцион выставили 4 изолированных помещения в Минске.

Риэлтерский бизнес

«Риэлтер должен говорить клиенту правду, а не во всем соглашаться с ним». Екатерина Красницкая рассказала о проблемах с работниками сферы недвижимости.

Несуществующих квартир в объявлениях больше не будет? Изменилось законодательство о рекламе.

Жилье и инфраструктура

В Минске в начале следующего года откроют две детские поликлиники.

Начинается ремонт путепровода на 44-м км МКАД в Минске. Движение будет ограничено примерно на 12 суток.

Дизайн и ремонт

Посмотрите, какая интересная «двушка» продается за 100 тысяч долларов.

А вот как создавался душевный интерьер кафе «Имена» на площади Свободы.

Рассказываем, за что можно спросить с прораба, за что — с дизайнера, а в чем виноват сам заказчик.

Аренда

Высокий сезон на рынке аренды белорусской столицы уже начался, но пока, за исключением продолжающегося роста числа свободных квартир, активность далека от уровня прошлых годов.

ЖКХ

«С потолка вода с дерьмом капает, а меня просят подождать до понедельника». После сильного ливня минчанину серьезно затопило квартиру.

Офтоп

Литва возведет стену на границе с Беларусью, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов.

Редакция Realt.by

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Возможное подорожание строительства, история улицы Октябрьской и советы риэлтерам. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
 
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