|
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
11.07.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня в Ботаническом саду помогает не расплавиться в жару второй (в этом году) городской пикник Vulitsa Ezha. Напомним, что первый летний пикник
Как рассказала нам HeadofPR & CommunicationsОльга Ковригина, среди новинок второго летнего пикника – новые партнеры и новые партнерские зоны:
− Сегодня вы можете встретить на аллеях сада велорикшу с кофе Jakobs, подышать морем на стенде «Аквалор», испытать удачу на большой зоне от Belbet, там же можно попробовать и серфинг на мелкой воде.
Что касается музыки, то в этот раз мы собрали такой хулиганский лайнап – позвали только ди-джеев, среди которых Kipah, Papa Bo Selektah и другие.
- А что с очередями? В прошлый раз многим запомнились именно они.
- Мы переформировали входные споты, сделали больше касс, поставили больше людей на считывание QR-кодов. Думаю, в этот раз проблем быть не должно. К слову, в июне пикник Vulitsa Ezha собрал рекордное количество гостей − 18 тысяч человек. Это – самая большая цифра за 6 сезонов. Казалось, в Ботанический сад тогда пришел весь Минск. Сегодня − видимо, из-за жары − в дневное время народу пока поменьше. Скорее всего, основной наплыв будет к вечеру, когда температура немного упадет, а аппетит, наоборот, проснется.
Наевшимся гостям стоит пройти в уличный кинотеатр с любимыми фильмами и интерактивами от VOKA, посетить «Горошек маркет», семейную зону Kids 0+ с бесплатными развлечениями или знаменитую кулинарную школу Gefest c Андреем Бондом.
Как и месяц назад, на пикнике работает сервис Delivio: заказать блюда можно онлайн – их доставят прямо к вам «под дерево» (точнее − на одну из точек «самовыноса»). Кстати, в этот раз лучше работает и интернет – A1 специально предоставил пикнику мобильную базу.
Погуляв по площадкам фестиваля, мы отметили, что наибольшим спросом у посетителей пользуются разнообразные интерактивные зоны. Везде, где можно во что-то сыграть, что-то попробовать, съесть на скорость, чего-то покрутить и куда-то попасть – мы встречали довольных людей. Особенно много их на развлечениях, которые связаны с водой (или хотя бы напоминают о ней). Все, что похоже на пляж или душ − топ оф зе топ.
К слову, на
Напомним, что билет на фестиваль стоит 12 рублей, для детей до 12 лет – вход свободный.
Следите за нами на
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Сегодня в Ботаническом саду помогает не расплавиться в жару второй (в этом году) городской пикник Vulitsa Ezha. Напомним, что первый прошел в начале июня и вызвал дикий...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)