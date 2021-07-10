﻿ Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha. 21.by
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Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha

11.07.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня в Ботаническом саду помогает не расплавиться в жару второй (в этом году) городской пикник Vulitsa Ezha. Напомним, что первый летний пикник прошел в начале июня и вызвал дикий ажиотаж среди минских гурманов – очереди на вход тогда стояли знатные. В этот раз для того, чтобы попробовать холодные коктейли, устрицы, урбеч или свежую микрозелень, долго томиться в ожидании не придется. Мы сходили и проверили − очередей на вход почти что нет. Так что, если на выходных вы остались в городе – приходите на пикник. Тут много вкусного! Работать площадка в Ботаническом саду будет 10-11 июля с 12 до 22 часов.

Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha

Кстати, в прошлый раз фестиваль собрал рекордные 18 тысяч гостей, которые съели 3300 бургеров, 4500 штук устриц, выпили 5000 бокалов пива и более 4000 коктейлей. Интересно, будет ли побит этот рекорд в жарком июле?

Конечно, жаркая погода – главная тема пикника. Все места в тени (пуфики, стульчики, лавочки) заняты сразу же с открытия. Продуманные гости вообще пришли со своими пледами. Благо, ботанический сад – прекрасное место для того, чтобы пережить «оранжевые» по уровню температуры деньки.

Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha

Сказывается погода и на выборе блюд в меню того или иного заведения. В тренде – холодные коктейли, пиво, квас и закуски. А вот жареного молочного поросенка в знойный полдень гости оставляли без внимания. Впрочем, еще не вечер.

Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha

 Как рассказала нам HeadofPR & CommunicationsОльга Ковригина, среди новинок второго летнего пикника – новые партнеры и новые партнерские зоны:

− Сегодня вы можете встретить на аллеях сада велорикшу с кофе Jakobs, подышать морем на стенде «Аквалор», испытать удачу на большой зоне от Belbet, там же можно попробовать и серфинг на мелкой воде.

Что касается музыки, то в этот раз мы собрали такой хулиганский лайнап – позвали только ди-джеев, среди которых Kipah, Papa Bo Selektah и другие.

- А что с очередями? В прошлый раз многим запомнились именно они.

- Мы переформировали входные споты, сделали больше касс, поставили больше людей на считывание QR-кодов. Думаю, в этот раз проблем быть не должно. К слову, в июне пикник Vulitsa Ezha собрал рекордное количество гостей − 18 тысяч человек. Это – самая большая цифра за 6 сезонов. Казалось, в Ботанический сад тогда пришел весь Минск. Сегодня − видимо, из-за жары − в дневное время народу пока поменьше. Скорее всего, основной наплыв будет к вечеру, когда температура немного упадет, а аппетит, наоборот, проснется.

Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha

Вообще, любителям интересной еды на пикнике есть, где развернуться. Цифра участников в этот раз перевалила за 50, а количество представленных блюд – за 200. На площадке появились еще одни устрицы, TheBurger, чуррос, грузинская кухня, расширилась морская тематика, добавились фермеры.

Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha

Наевшимся гостям стоит пройти в уличный кинотеатр с любимыми фильмами и интерактивами от VOKA, посетить «Горошек маркет», семейную зону Kids 0+ с бесплатными развлечениями или знаменитую кулинарную школу Gefest c Андреем Бондом.

Как и месяц назад, на пикнике работает сервис Delivio: заказать блюда можно онлайн – их доставят прямо к вам «под дерево» (точнее − на одну из точек «самовыноса»). Кстати, в этот раз лучше работает и интернет – A1 специально предоставил пикнику мобильную базу.

Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha

Погуляв по площадкам фестиваля, мы отметили, что наибольшим спросом у посетителей пользуются разнообразные интерактивные зоны. Везде, где можно во что-то сыграть, что-то попробовать, съесть на скорость, чего-то покрутить и куда-то попасть – мы встречали довольных людей. Особенно много их на развлечениях, которые связаны с водой (или хотя бы напоминают о ней). Все, что похоже на пляж или душ − топ оф зе топ.

Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha

К слову, на городском пикнике Vulitsa Ezha предусмотрены все необходимые меры по соблюдению социального дистанцирования в гостевых зонах на фуд-корте и других локациях, а также дополнительно установлены зоны с антисептиком.

Напомним, что билет на фестиваль стоит 12 рублей, для детей до 12 лет – вход свободный.

Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha
Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Ботаническом саду помогает не расплавиться в жару второй (в этом году) городской пикник Vulitsa Ezha. Напомним, что первый прошел в начале июня и вызвал дикий...
 
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