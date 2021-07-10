Холодные коктейли, устрицы, серфинг - и все это без очередей! Горячий фоторепортаж со второго пикника Vulitsa Ezha

Как рассказала нам HeadofPR & CommunicationsОльга Ковригина, среди новинок второго летнего пикника – новые партнеры и новые партнерские зоны:

− Сегодня вы можете встретить на аллеях сада велорикшу с кофе Jakobs, подышать морем на стенде «Аквалор», испытать удачу на большой зоне от Belbet, там же можно попробовать и серфинг на мелкой воде.

Что касается музыки, то в этот раз мы собрали такой хулиганский лайнап – позвали только ди-джеев, среди которых Kipah, Papa Bo Selektah и другие.

- А что с очередями? В прошлый раз многим запомнились именно они.

- Мы переформировали входные споты, сделали больше касс, поставили больше людей на считывание QR-кодов. Думаю, в этот раз проблем быть не должно. К слову, в июне пикник Vulitsa Ezha собрал рекордное количество гостей − 18 тысяч человек. Это – самая большая цифра за 6 сезонов. Казалось, в Ботанический сад тогда пришел весь Минск. Сегодня − видимо, из-за жары − в дневное время народу пока поменьше. Скорее всего, основной наплыв будет к вечеру, когда температура немного упадет, а аппетит, наоборот, проснется.